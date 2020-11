Prevén una mayor pérdida de empleo en Coahuila

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHM), Héctor Horacio Dávila Rodríguez, informó que hasta el momento la ocupación hotelera ha bajado del 5 % hasta el 2 %, por lo que prevén que el desempleo en el sector suba a diez mil trabajadores.

Recordó que hasta el momento se han perdido ocho mil empleos, no obstante, se estima que al final del año haya dos mil pérdidas más.

"Ahora con el rebrote de la pandemia estamos teniendo problemas otra vez, sobre todo para mantener a la gente, seguirán los despidos que tenemos contemplados, las ocupaciones bajaron más, traíamos del 5, al 3 por ciento, ahora andamos entre un 2 y un 3 %, los que más llegan, al 12 %", dijo.

Lamentó que además el mes de noviembre no viene con buenos pronósticos.

Héctor Horacio Dávila manifestó que será mañana que se tenga una reunión con el Consejo Turístico Estatal, donde se van a tratar estos temas tanto para el sector hotelero como restaurantero.

"Estamos tratando de pedir a los subcomités que no nos cierren los hoteles, ya hablamos con la Secretaría de Turismo para que abogue por nosotros en estos y que no cierren los hoteles, que dejen operar a los hoteles que están vivos y que se puedan llenar con su sana distancia", destacó.

