Misóginas, declaraciones de diputado: alcaldesa de Gómez Palacio

La alcaldesa Marina Vitela Rodríguez calificó como "misóginas" las declaraciones del diputado local perredista, David Ramos Zepeda, quien el martes llamó "inútiles'' a las diputadas federales de Morena.

En la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Durango de ayer martes, el diputado local por el PRD, David Ramos Zepeda, subió un punto de acuerdo al pleno del Congreso donde el preludio que usó fue el recorte de recursos provenientes de la Federación (más de mil millones de pesos) que tiene Durango para el 2021 establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Ramos Zepeda puso a consideración del pleno como punto único de acuerdo un exhorto a las diputadas federales Maribel Aguilera Cháirez, Martha Olivia García Vidaña, María de Lourdes Montes Hernández, Hilda Patricia Ortega Nájera, todas de Morena, así como al diputado federal por el PRI, Ismael Hernández Deras, "para que con un acto de responsabilidad y de compromiso por los duranguenses impulsen mayores recursos para el estado de Durango del análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021, particularmente en el rubro de carreteras federales de la entidad, la construcción de la presa El Tunal II y apoyo de los productores del campo duranguense", dijo Ramos.

El asunto se complicó luego de que la diputada local por Morena, Sandra Lilia Amaya Rosales, dijera que estaba a favor del punto de acuerdo pero que incluyeran en el exhorto al gobernador José Rosas Aispuro Torres. La propuesta de incluir en el punto de acuerdo al mandatario fue rechazada por Ramos quien justificó su negativa porque en principio Aispuro no es legislador ni se encuentra en esa fase actualmente.

"Si algo tenemos que tener claro los diputados, en este caso locales, es el proceso legislativo y cómo se deben de dar las propuestas (...) El tiempo de presentar las propuestas y la gestoría que ya realizó el Gobierno del Estado y demostrar las necesidades que tiene el estado ya pasó y en estos momentos la responsabilidad está con los diputados federales. No podemos desviarnos con tal de que no lastimen a nuestras inútiles diputadas con el asunto, de que evadan su responsabilidad. Ellos deben de luchar por Durango porque el balón ya está en su cancha, ellas son las que deben de gestionar los recursos, todos los que ya fuimos o que hemos sido presidentes municipales, diputados locales, gobernadores, organismos de la sociedad civil ya cumplimos nuestra parte exigiendo los recursos para Durango, ahora toca a los federales que cumplan con el estado de Durango. Ellos representan al pueblo de Durango, no representan a Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión y les exigimos que cumplan con su compromiso y si no lo hacen, que les den oportunidad a sus suplentes porque considero que serán mejores. Es por eso que no acepto la modificación al punto de acuerdo", dijo ante el pleno del Congreso.

La alcaldesa Marina Vitela desacreditó la manera en la que se expresó el diputado perredista. "Rechazo y lamento las desafortunadas declaraciones misóginas del diputado local, David Ramos Zepeda, hacia compañeras legisladoras federales. Basta de violencia política de género y de agresiones a las mujeres que participamos en la vida pública. Díganos ¿usted qué ha hecho por Durango y este país?", cuestionó a través de sus redes sociales.

La propuesta de Ramos fue rechazada con 12 votos en contra, 9 votos a favor y una abstención.