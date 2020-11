José Juan Macías vuelve a los entrenamientos con Chivas

Aunque las Chivas no se vieron mal sin él en el campo, José Juan Macías ha vuelto a los entrenamientos, con lo que el principal goleador del equipo podría ser tomado en cuenta para el cotejo de reclasificación, a jugarse el 21 o 22 de noviembre, contra el Necaxa en el estadio Akron.

Tras perder ante el Cruz Azul en la antepenúltima jornada del torneo Guardianes 2020, el Guadalajara informó que el ariete sufría "una lesión en el isquiotibial del muslo derecho", por lo que se perdió los cotejos frente a los Pumas y el Monterrey.

El panorama lucía complejo para el Rebaño Sagrado, pero en esos encuentros marcó cinco anotaciones (dos a los auriazules y tres a los norteños), además de que cosechó cuatro de seis unidades posibles, con lo que clasificó en el séptimo lugar de la tabla y aseguró ser local en el repechaje, etapa de la liguilla que jugará a duelo único.

Pese a que ha sido severamente criticado por no estar al nivel que mostró en el León hace algunos torneos, Macías fue el máximo anotador del Guadalajara en la fase regular, con cinco goles, uno más que Uriel Antuna, por lo que no debe ser despreciado por el entrenador Víctor Manuel Vucetich, quien aún no se reintegra a las prácticas del equipo, tras dar positivo por COVID-19.