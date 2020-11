Esperan reducción de casos positivos en La Laguna al término de esta semana

Los resultados de las estrategias que se han aplicado contra el COVID-19 en La Laguna de Coahuila se observarán a partir de la próxima semana con una reducción en los casos, así lo consideró Román Alberto Cepeda González, secretario del Trabajo en el estado.

En relación a que la Zona Metropolitana de La Laguna se ha mantenido en el primer lugar nacional en cuanto a la tasa de contagios por dos semanas consecutivas, el funcionario señaló que las estrategias que se han adoptado en el Subcomité Técnico Regional han sido efectivas, en cuanto a la reducción de aforos, de actividades e incluso entrar en acciones que no estaban contempladas, de la movilidad social.

Señaló que la Ley Seca para la región es un tema que se mantiene en la mesa en cada reunión del Subcomité pero no se ha caído en la necesidad de implementarla, esto a pesar de que en Durango ya se adoptó esta medida.

“En Coahuila se ha hecho lo correcto, tomar medidas de las que no sepamos la consecuencia son las que no se han tomado en Coahuila, la Ley Seca está siempre en la mesa pero también hay medidas que puedan endurecerse y que no necesariamente nos privilegie la clandestinidad, no sólo de las bebidas alcohólicas sino de las fiestas privadas”, explicó.

Consideró que es mejor tener una medida consciente, responsable, real, porque a 10 meses de haber iniciado la pandemia en el país, se deben hacer estrategias con un profundo sentido de responsabilidad en cuanto a dos términos, la movilidad laboral y evitar pérdida de empleo, además del cuidado de la salud.

Cepeda González advirtió que esto será una forma de vida porque la pandemia no tiene un plazo perentorio, por lo que, al inicio, se creía que el tema sería algo pasajero, sin embargo, se cerrará el 2020 con los mismos cuidados, lo que implicará un cambio de hábitos.