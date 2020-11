El día que André Marín se agarró a golpes en un estadio con Antonio Rosique

Los secretos revelados de la relación de André Marín con varios compañeros de Azteca Deportes sigue causando polémica, ya que en esta ocasión Antonio Rosique mencionó que existieron muchos roces entre ellos.

Es por todos sabido que Marín y Rosique no se llevaban bien, revelando que hubo un momento en que el conductor de ‘La Última Palabra’ sintió celos de Antonio, ya que José Ramón tenía ciertas consideraciones con el titular de ‘Exatlón’.

“Hay gente que no quiere que crezcas, gente que le da miedo que tú crezcas o con gente que no se ha preparado como tú te has preparado y que no quiere que subas, o con gente que no ve el valor que puedes aportar a un equipo de trabajo, y el que no entendió que todos tenían que brillar, lo fueron haciendo a un lado del grupo, eso fue lo que hicimos nosotros, aquel que no juega, que te pone piedras, que no quiere ver que crezcan”, dijo rosique en entrevista para ‘Venga La Alegría’.

La enemistad de ‘Toño’ y andré se dio en la final del torneo Invierno 97 la cual se disputaba entre Cruz Azul y León, donde la producción eligió como se cubriría las reacciones al concluir el duelo, algo que a Marín no le gustó del todo, ya que Rosique terminó en el vestidor del equipo campeón.

“Venía una final de futbol, era Cruz Azul contra alguien que no recuerdo, a la hora de estar planeando la producción dijimos ‘si gana Cruz Azul, Toño se va al vestidor de Cruz Azul y si gana el otro equipo, André Marín se va al vestidor', a Toño le toca el del ganador, entonces supongo que el ego de André en ese momento le estalló y comenzó una animadversión absurda”, comentó el productor de TV Azteca Enrique Valdés.

El enojo de André Marín fue tal que terminó en golpes en uno de los túneles del estadio y a partir de ese momento los dos personajes se dejaron de dirigir la palabra.

“Se liaron prácticamente a golpes en el túnel del Estadio Azul y tuvieron la ley del hielo durante mucho tiempo de no hablarse ni dirigirse la mirada durante mucho tiempo”, confiesa el comentarista Juan Antonio Hernández.

En una entrevista también Christian Martinoli lo había comentado, asegurando que todo se debía a una cuestión de celos ya que Marín se creía el segundo al mando después de José Ramón.

“Había celo de Marín a Rosique porque José Ramón le tenía consideraciones importantes, y él se sentía el intocable y que no lo podían criticar nunca, que Marín era como el número dos del negocio. Marín le dejó de hablar durante cinco años”.

Rosique aseguró que él nunca buscó algún enfrentamiento pero André lo buscaba, por lo que ‘Toño’ hablaría con José Ramón para que pusiera un alto al conflicto.

El conductor de exatlón aseguró no tener contacto con Marín, ya que cree que no es necesario.