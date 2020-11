Dialogan sobre retos del Buen Fin durante pandemia en La Laguna

La realización del Buen Fin en plena pandemia por COVID-19 sin duda es todo un reto para los negocios y las autoridades, por lo que la apuesta es lograr una adecuada reactivación de la economía pero manteniendo todos los protocolos para la prevención del contagio y desde luego, con un consumo inteligente y responsable.

Luis Cuerda, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Guillermo Martínez, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), y Ofelia Ortiz, encargada del área de Educación en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) participaron este martes en el foro de El Siglo de Torreón, Los Retos del Buen Fin en la Pandemia, moderado por el director editorial de este medio, Yohan Uribe.

La representante de Profeco llamó a la ciudadanía a no aglomerarse ni salir a cazar ofertas sino tener un consumo inteligente y responsable. Recordó que, en anteriores ediciones, no se podría ni caminar en los centros comerciales debido a que había una gran cantidad de gente en los pasillos y tiendas, pero pocos eran los que tenían una idea clara de lo que querían comprar y esto es lo que no debe suceder.

Explicó que en la actualidad, derivado de la pandemia, la economía ha sido muy golpeada y las finanzas en los hogares, pero también las emociones, por lo que la gente debe ser muy responsable en sus compras.

Guillermo Martínez señaló que ha cambiado totalmente el panorama en comparación a como se había dado en años anteriores, por lo que sugirió a los clientes que hagan sus compras con cautela, en base a sus necesidades. En este sentido, dijo que en el gremio restaurantero se ha invitado a los establecimientos a que ofrezcan descuentos y paquetes en promoción pero siempre cuidando la prevención.

Recordó que mantienen un aforo permitido del 50 por ciento como máximo, además de que se mantiene la campaña Estamos Cubiertos con el protocolo de Mesa Segura, con el que los restaurantes refrendan el compromiso de cuidar a sus clientes.

Luis Cuerda dijo que los comerciantes inician el Buen Fin con el ánimo fortalecido de recuperar lo que se ha perdido en el año a causa de la pandemia, aunque reconoció que al inicio había incertidumbre de si se iba a realizar o no el evento. Recordó que tienen permitido un aforo máximo del 40 por ciento de capacidad en los negocios y el ingreso de una persona por familia.

Señaló que hubo 3 mil 100 negocios afiliados en 2019 y hoy son 3 mil 580 los que se registraron en el Buen Fin. Admitió que, hasta el momento, se ha cumplido la meta de no acumular gente, pero habrá que esperar el fin de semana, por lo que llamó a los compradores a que "seamos prudentes, que se compren bienes duraderos, que sean compras que verdaderamente les beneficien".

Destacó que el objetivo es comprar en lo local: "necesitamos hacer conciencia, entre todos, de que el pequeño o micro negocio necesita el apoyo para subsistir, entonces pedirles que apoyemos la compra local, detonar la economía en la región y esto derivará en un círculo virtuoso de beneficio para todos".

Ofelia Ortiz señaló que la Profeco mantendrá un horario de 9:00 a 21:00 horas y se vigilará que se respete la Ley Federal de Protección al Consumidor, en cuanto a que se respeten las ofertas, que los precios estén a la vista, etc. Refirió que, en años anteriores, hubo módulos en los centros comerciales pero ahora, por la contingencia, no es muy prudente, de modo que la apuesta es la conciliación vía telefónica, mediante el Teléfono del Consumidor 800 468 8722, además de los números de la oficina en Torreón 871 712 7473 y 871 7126 4006.

"Si vamos a salir a comprar, vamos a hacerlo con mucha precaución", recomendó.

El titular de la Canaco aseguró que todos los negocios van a cuidar las medidas sanitarias para que los clientes estén seguros.

En cuanto a las ventas electrónicas, el titular de la Canirac dijo que los restaurantes ven incrementados sus costos al utilizar las plataformas digitales, por lo que se ha impulsado la venta a domicilio mediante servicios locales de taxis y motos que llevan los alimentos a las casas sin las comisiones de plataformas como Uber Eats o Didi.

En los comercios, Luis Cuerda señaló que la pandemia les obligó a digitalizarse: "es muy sencillo, o te digitalizas o desapareces".

En este sentido, la vocera de Profeco señaló que se debe tener cuidado con las páginas web que se visitan para no caer en fraudes cibernéticos, por lo que se debe verificar que inicien con http y que presenten un candadito en el navegador, a fin de que sus compras sean seguras.

Otro punto que destacó fue tomar conciencia de las compras a meses sin intereses, pues dijo que antes se limitaban a artículos costosos como un automóvil pero ahora incluso unos zapatos se pagan de esta forma, de modo que "llega el otro buen fin y sigues pagando lo del año anterior".

En este Buen Fin, que concluye el 20 de noviembre, la Canaco espera una venta similar a la del año pasado, que fue de 120 mil millones de pesos a nivel nacional, mil 500 millones de pesos en la región.

"No nos arriesgaríamos a realizar este evento si no fuera con la colaboración de todos", dijo Cuerda, "esperamos que la gente aproveche las oportunidades que hoy se brindan.

En términos de la zona metropolitana, Guillermo Martínez consideró que las restricciones en La Laguna de Durango no han sido congruentes con toda la reactivación, pues allá se procedió a los cierres de negocios no esenciales y otras medidas, por lo que opinó que es necesario homologar o no restringir tanto la movilidad.

En este contexto, Cuerda dijo que las decisiones en La Laguna de Coahuila han sido en consenso con empresarios, la sociedad y el gobierno, lo que ha dejado diferencias marcadas en inversión, cuidados, infraestructura en hospitales.