Sara Corrales comparte su trabajo en telenovela Quererlo Todo

Para la actriz Sara Corrales la vida uno la puede ver con diferentes filtros: "ante la pandemia podemos ver la vida de una manera negativa y solo quejarnos, pero también se puede ver de manera positiva y aprovechar para cambiar la situación, en lo personal ha traido cosas positivas".

Esta tarde se estrena en el Canal Las Estrellas la telenovela "Quererlo Todo", donde Sara Corrales personifica a Sabina, una mujer ambiciosa que está a la espera de la fortuna Patricio Montes, personaje encarnada por el primer actor Manuel Ojeda, siendo la antagónica de la historia.

La actriz y empresaria colombiana, de 34 años, platicó con El Siglo de Torreón sobre este proyecto, además de contar también como ha vivido los tiempos del COVID-19.

"Estoy feliz, agradecida con todos los que hacen posible este proyecto en medio de una situación diferente, me ha encantado este trabajo que se aplazó por la pandemia, pero eso nos dio oportunidad de estudiar mejor el personaje y ensayarlo, en otros proyectos no nos da tiempo de hacerlo y ahora por esta situación tuvimos el tiempo para afinarlo", mencionó.

Dijo que las grabaciones fueron muy diferentes y que se siguieron al pie de la letra todos los protocolos que la producción montó: "debemos aprender a vivir en esta nueva normalidad abrazarla y vivirla, nada ganamos con quejarnos", agregó.

Para Sara México es un país al que le debe mucho: "le agradezco a cada uno de los directores que me ha dado trabajo, a los actores que me han aceptado y al público que me ha acogido de la mejor manera, soy mexicana de corazón y me siento embajadora de México en el Mundo".

Mencionó que por lo pronto en lo actoral esta novela aun tiene mucho por grabar, así que no le permite tomar otros proyectos, sin embargo en el aspecto empresarial también tiene su ocupación completa, puesto que en Colombia cuenta con algunos negocios, a los cuales ha tenido que prestarles atención pues ante la pandemia ha tenido que ajustar para que sigan produciendo."La sitación por Covid-19 en Colombia obligó al toque de queda a las 18:00 horas, donde la gente ya no podía salir de sus casas o podría ser sancionada con multas muy altas. Tuvimos que ver otras alternativas pues tengo un hotel y el turismo se vino a abajo, así que se rentó a personas para pasar la cuarentena, mientras que en los negocios de restaurante implementamos el servicio a domicilio.

"Hay una frase que dice que 'de las grandes crisis nacen grandes oportunidades', así que la apliqué y mira ahora en otras dos ciudades de Colombia abriré otros dos negocios", comenta sobre su actividad empresarial.

Para esta historia del productor Ignacio Sada, Sara personificará a Sabina, una mujer que se casa con el papel que hace Manuel Ojeda, quien tras su muerte, todos empiezan a pelear por una herencia."Sabina me ha traído actoralmente muchos retos y como me encantan, pues el solo hecho de estar con este elenco nuevo, como que siempre le suman a mi carrera. Espero que la gente de Durango lo disfrute mucho", abundó.

Se despidió agradeciendo a los duranguenses el apoyo a su carrera y dijo que espera pronto volver a esta ciudad que le gusta mucho, pues la ha visitado cuando ha venido a presentar obras de teatro.

HISTORIA

"Quererlo todo" es la nueva telenovela protagonizada por MichelleRenaud y Danilo Carrera, es un melodrama con tono campirano, cuya historia se desarrolla en un pintoresco pueblo llamado "El Rosario", donde los integrantes de la familia Montes, herederos de la hacienda "LaNoria", lucharán encarnizadamente por la riqueza y e lpoder.

En ese escenario, Valeria Fernández, bella y exitosa modelo, llegará a la casa de la familia Montes. Valeria quedará atrapada en esa batalla, pues su prometido, Leonel Montes, es el principal interesado en obtener la herencia que dejó su padre. En medio del caos, Valeria conocerá a un honesto caballerango, Mateo Santos, por quien se sentirá fuertemente atraída.

Sara Corrales nació en Medellín, Colombia, pero se dice mexicana de corazón y embajadora del país azteca.

REPARTOLa producción de Ignacio Sada, cuenta con las actuaciones de Víctor González, Scarlet Gruber, Manuel Ojeda, Olivia Bucio, Alexis Ayala, Sara Corrales, Roberto Blandón, Eugenia Cauduro, Alejandro Tommasi, Luz María Jerez, Rubén Branco, Sachi Tamashiro, Ignacio Guadalupe, Gina Pedret y Mimí Morales, entre otros

"Quererlo todo" se estrena esta tarde en punto de las 15:30 horas en Las Estrellas, donde Sara Corrales interpreta a Sabina.