¿Qué necesitas para comenzar a correr?

Realizar actividad física con el objetivo de mantener una buena salud se ha dificultado a lo largo de este 2020, debido a las afectaciones producidas por la pandemia de Covid-19.

El aislamiento social, el cierre de gimnasios y espacios para realizar deporte, han provocado que cientos de personas se queden sin oportunidad de entrenar.

Pensar en salir a correr es una magnífica opción, aunque se han adoptado nuevas medidas para realizar esta actividad, como el uso de cubrebocas o hacerlo en solitario, manteniendo la distancia entre deportistas.

Si eres primerizo en este deporte, es importante tomar en cuenta ciertos puntos antes de lanzarse a la calle a correr, ya que la experiencia podría no solo no ser satisfactoria, sino podría provocar lesiones o inconvenientes de no realizarse correctamente.

Es muy importante tener en cuenta que empezar a correr desde cero y crear el hábito, es un proceso largo: los músculos de tus piernas requieren tiempo para fortalecerse, así como tu corazón, tus pulmones y sobre todo, tu cerebro.

La buena noticia es que te sorprenderá todo lo que tu cuerpo es capaz de lograr.

En sus marcas, listos…

Para comenzar, lo único que necesitas es: muchas ganas y unos tenis cómodos. Olvídate de la ropa cara y el calzado a la medida, enfócate en la comodidad y deja que tu cuerpo sea el juez.

Cuando se ignora o se lucha contra el patrón de movimiento natural del cuerpo, es cuando aparecen los problemas.

¡A calentar!

El calentamiento es básico previo a cualquier entrenamiento, pero se recomienda evitar el estiramiento estático de músculos ya que podría resultar contraproducente. Bastará con iniciar haciendo círculos de muñecas, brazos y piernas.

Recuerda que el objetivo solo es activar la circulación en las articulaciones y empezar a entrar en calor.

Hidratación: únicamente agua

Las bebidas deportivas pueden ayudar a los atletas de élite, pero para ti no tiene sentido. Además de ser más caras, contienen grandes cantidades de azúcares que estarán de sobra en tu alimentación.

Bebe un poco de agua para hidratarte antes de comenzar y síguelo haciendo durante tu recorrido únicamente cuando tengas sed. Recuerda que tomar mucha agua, puede volverse perjudicial a la hora de entrenar.

Snack: pequeño y saludable

Si entrenar en ayunas te provoca mareos o te sientes sin fuerza, una pieza de fruta ayudará a compensarlo. Hablamos de un durazno o una manzana, no de una sandía. Debe ser pequeño y de preferencia, consúmelo 40 minutos antes de comenzar a entrenar.

Además, una vez que termines, cierra tu mano en un puño y esa es la porción de comida máxima que debes comer después de correr.

¡FUERA!

Para tus primeras sesiones, no pierdas la cabeza pensando en distancias o metas, comienza con calma.

Divide la carrera en intervalos cortos de tiempo al principio. Camina entre los intervalos para recuperarte un poco. Empieza alternando 2 minutos de trote y 2 minutos de caminar.

Aumenta en un minuto la duración de los intervalos de carrera hasta que puedas correr sin tener que parar a caminar.

Despacio, no llevas prisa

La velocidad de la carrera es un punto importante que los novatos pasan por alto. Algunos empiezan muy rápido, por lo que la frustración, el dolor e incluso las lesiones, aparecen de improviso.

Tus primeras carreras deberán hacerse a un ritmo moderado, uno con el que puedas mantener una conversación.

Incluso si crees que puedes dar más, deberás mantener el mismo ritmo durante toda la distancia. Una vez que el cuerpo se acostumbre a las nuevas exigencias, verás resultados a largo plazo.

Recuperarse, tan importante como correr

Terminaste de correr y te sientes fenomenal, seguramente no puedes esperar a que sea mañana para volver a correr. Tranquilo, es necesario descansar.

Realiza tus sesiones dejando un día de descanso entre ellas, para que des oportunidad a tu cuerpo de asimilar en nuevo nivel de exigencia y evites posibles lesiones.