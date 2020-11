Critican a Susana Zabaleta tras felicitar a Biden a nombre de los mexicanos

La actriz coahuilense Susana Zabaleta dio de qué hablar en Twitter luego de que utilizara su red social para felicitar al nuevo presidente de los EUA, Joe Biden, a nombre del mandatario Andrés Manuel López Obrador y del pueblo mexicano.

La histrionisa de 56 años compartió un tuit dirigido al demócrata en el que menciona que a pesar de que el representante de México no lo ha felicitado, ella lo hace a nombre de todos los ciudadanos del país y le agradeció por “cambiar nuestro mundo”.

"Sé que nuestro presidente no lo ha hecho, pero, Sr. Presidente Electo @JoeBiden, ¡muchas felicidades! Gracias por cambiar nuestro mundo. Atentamente, los mexicanos", se lee.

Internautas no dejaron pasar por alto la publicación de Zabaleta, a quien criticaron por su felicitación.

"Zapatero a su zapato, tú dedícate a lo que mejor sabes hacer que es cantar y actuar; la política exterior es algo que desconoces, algo que se ve no manejas. Nuestro presidente @lopezobrador_ya se ha pronunciado al respecto, te invito a que veas la mañanera de hoy y TE INFORMES". "Jamás me había sentido tan avergonzado de que hablaran en mi nombre, sobre todo viniendo de alguien que manifiesta tan poca virtud orientativa en lo político. Habla solo por ti @SusanaZabaleta no inmiscuyas a fuerza a personas que pueden pensar por sí mismas".

