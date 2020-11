Pedro Guerra le canta a México en un Ruego

El español dice de la canción: "Hace 20 años, en un paseo nocturno, una trajinera me llevó a través de los canales de Xochimilco (México) hasta un altar de la Virgen de Guadalupe. Aun no siendo creyente, le pedí un deseo que acabó cumpliéndose. La canción Ruego relata esa historia; y las cosas sucedieron tal como las cuento".

Sin duda, esta composición nos remitirá a esos viajes que le han servido para cantarles a las cosas que le inquietan, le interesan, le dan miedo, le conmueven y, sobre todo, para recordar sus vínculos más preciados, porque la conexión de Guerra con México sucedió aún cuando el artista no ponía un pie en tierra azteca. Pues antes de vivir la experiencia, el español ya había escrito la canción El elefante y la paloma, melodía inspirada en Diego Rivera y Frida Kahlo, personajes ligados indiscutiblemente a la cultura mexicana.

Asimismo, relató el cantautor, en su repertorio existe otra canción, llamada Chiapas, la cual se conforma de palabras dichas por el subcomandante Marcos.

"Cuando llegué a México ya tenía muchísima curiosidad. Fui a visitar la Casa Azul, seguí muy de cerca todas las cosas de los muralistas, visité los murales de Diego Rivera en el DF. Ese año viajé a Oaxaca el Día de Muertos y me la pasé ahí, de ahí surgió la canción Ofrenda", recordó.

Desde entonces la cultura mexicana se ha reflejado en las melodías de Pedro Guerra, un hombre maravillado por la diversidad y el color de un país que de igual manera le ha abierto las puertas en su desarrollo como artista.

Sobre qué otras temáticas hablarán las demás melodías del disco, próximo a salir en marzo del siguiente año, Guerra mencionó que se moverán en torno a la vida cotidiana y un poco en cuestiones sociales.

Sobre el sonido, señaló, que aunque él mantiene mucho la vertiente de la idea del trovador, en esta ocasión se ha puesto en manos de un productor musical, lo cual, confesó, tenía años que no hacía.

"El nuevo disco no es de un trovador con guitarra. Me pongo en manos de un productor musical. Cosa que también hace muchos años que no hacía, de tener una mirada externa, no solo la mirada mía".

Y es que cabe destacar que Guerra tiene la visión de un independiente que no ha buscado ser vocero de su tiempo, ni artista representativo de una generación. Y que además con sus composiciones ha nutrido el repertorio de artistas como Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel, Paloma San Basilio, Martha Sánchez, Alejandra Guzmán, Luis Pastor y Alejandro Filio.

Como cantautor, por el contrario, ha publicado más de una decena de álbumes que le han llevado a nominaciones a Premios Goya, y a ganar premios como el Ondas a canción del año por Contamíname o el Premio de la Música a mejor banda sonora por Mararía. Además, ha compartido el escenario con emblemas del canto y la poesía como Luis Eduardo Aute, el propio Ismael Serrano o el uruguayo Jorge Drexler, con quien ha compuesto la canción Cuídame, o Santiago Cruz y Édgar Oceransky.

Guerra compartió que durante el confinamiento por la pandemia ha trabajado con David Aguilar, Leonel Soto, Édgar Oceransky y Alex Ferreira, colegas con los que ha intentado escribir algunas melodías y hacer colaboraciones.

Guerra, como la mayoría de los que se dedican a la industria musical, también se ha refugiado en el streaming, desde donde ofreció ya un par de conciertos, en los que dijo intenta ofrecer cuestiones que no se pueden vivir en un evento presencial.

"Le doy la posibilidad a la gente de que haga peticiones previas. Trato de que el streaming se parezca a un concierto, pero, digamos, vamos a suplir el hecho de que no estamos juntos con otras cosas que pueden suceder en el streaming y no pueden suceder en un concierto".

Por último, Guerra mencionó que a lo largo de su carrera siempre trata de ofrecer algo nuevo dentro de sus producciones, esto sin borrar su sello de identidad, lo han desvinculado del resto.