Reinfectados de COVID-19 en Coahuila, con síntomas más severos

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que al menos 10 de los 25 pacientes que se han reinfectado de COVID-19 en la entidad han presentado síntomas mucho más severos que la primera ocasión que se contagiaron.

El mandatario señaló que en el caso de estas reincidencias, la cifra total no es número que permita a los especialistas en materia de salud realizar un análisis profundo. "Pero ese tipo de casos, al menos 10, en la segunda ocasión, los síntomas han sido mucho más severos, pero no hay una constante, no podemos hablar de un número mayor pero sí de esos que han sido reincidentes o recontagiados, al menos 10 han sido con síntomas mucho más graves y severos que en la primera ocasión que salieron positivos", agregó.

Hace un par de meses, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicó que para poder confirmar una reinfección es necesario tener un caso positivo donde se demuestre que hubo una infección, para lo cual se debe emplear la prueba PCR, misma que se utiliza para la vigilancia epidemiológica.

Por su parte, el secretario de Salud del estado, Roberto Bernal Gómez, indicó que "para comprobar una reinfección tiene que ser por un virus diferente, debemos tener capacidad para cultivar el virus anterior y este virus y compararlo, y en Coahuila no tenemos esa capacidad, pero después de tres meses sí medimos que es un virus diferente".

Durante esta pandemia por el nuevo coronavirus, el estado de Coahuila acumula 37 mil 105 casos positivos de SARS-CoV-2 y 32 mil 285 personas recuperadas de esta enfermedad además de 2,293 casos activos.

La Región Lagunera suma durante esta contingencia sanitaria 11 mil 933 contagios de COVID-19 y 785 fallecimientos. Hasta ahora, Torreón es el municipio de todo el estado con un mayor número de personas infectadas por el virus, al reportar 8,616.

Reinfección

