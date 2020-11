Buscan alternativas para mejorar servicios

Las deficiencias en los servicios públicos de Francisco I. Madero no es por falta de recurso humano, sino que por que no se tienen los recursos económicos suficientes, por lo que ya se trabaja en algunas alternativas, incluso no se descarta concesionar el servicio de recolección de basura.

Así lo expresó el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez en el InforMadero, conferencia de prensa que ofrece semanalmente; en esta ocasión el edil abordó el tema de los servicios públicos. Ávalos recordó que heredó unidades recolectoras de basura en pésimas condiciones, incluso intencionalmente les dañaron algunas unidades, pues en un dictamen mecánico se determinó que a los motores se les puso silicón y azúcar. "Un sin fin de cosas que le metieron, era lógico que los motores los iban a dejar descompuestos en todo el proceso de la administración". Mencionó que actualmente se trabaja con seis unidades y una camioneta con traila, con la que se cubren las diversas rutas en las áreas urbana y rural, aunque reconoció que hay ocasiones en que se registran averías en el parque vehicular y es una situación que se ha presentado desde el inicio de la administración por eso hay ocasiones en que se retrasa el servicio. Sobre la posibilidad de adquirir más unidades, el presidente dijo que de momento no es posible por la situación económica que enfrentan, pues en lo que respecta a Madero este año se dejaron de percibir 11 millones 600 mil pesos y cada camión les cuesta alrededor de 1 millón 200 mil pesos. Insistió en que dependiendo de cómo se den las cosas el año que entra en el tema presupuestario, entonces se verá la posibilidad de la adquisición de al menos dos camiones nuevos, aunque otra alternativa sería entregar la concesión del servicio a un particular, siempre y cuando ocurra mediante un proceso transparente en el que formen parte los comités ciudadanos o la Contraloría Social. En su participación, el titular de Servicios Públicos, Miguel Ángel Aguilar Favela, presentó un informe de las actividades que realiza cada área a su cargo; destacó que de enero a octubre se gastaron 540 mil pesos en la compra de refacciones, consumibles, piezas mecánicas y aceites para los seis camiones.