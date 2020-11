San Pedro se queda sin campaña del Buen Fin

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en San Pedro de las Colonias prefirió no promover la campaña del Buen Fin en dicho municipio para cumplir con las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19, aunque aclararon que no se cancela, pues es decisión de cada comercio si participan o no.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en San Pedro de las Colonias prefirió no promover la campaña del Buen Fin en dicho municipio para cumplir con las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19, aunque aclararon que no se cancela, pues es decisión de cada comercio si participan o no. Agregó que este año prefieren "guardarse" para evitar aglomeraciones en el área comercial de San Pedro y que se mantenga el incremento de contagios de COVID-19, pues dijo que para ellos sería catastrófico cerrar los negocios en diciembre, pues es la mejor temporada de ventas. Agregó que a San Pedro no solo le afectan los contagios de COVID-19, sino también los casos de dengue, por lo que dijo que se deben tomar decisiones muy responsables para evitar que se "disparen" los casos de ambas enfermedades. "Nosotros queremos cuidarnos para la mejor temporada del año (diciembre) y sobre todo que empiezan a llegar los envíos de dinero, las personas que nos visitan de otras ciudades y queremos que San Pedro sea una ciudad segura y por eso tomamos la decisión, porque nos favorece más la temporada navideña". Repitió que se debe ser muy responsables de las decisiones que se toman relacionadas al comercio, pues las autoridades han manifestado en repetidas ocasiones que los hospitales están saturados, no hay respiradores y que el personal médico está cansado y están carentes de muchas cosas. El presidente de Canaco subrayó que además de la pandemia hay otros factores que complican la economía sampetrina, pues las cosechas de nuez no fueron las esperadas, la producción del algodón también está afectada y por ahora la economía está prácticamente sostenida por las pocas empresas maquiladoras que hay, pero por la pandemia no se sabe cuánto tiempo podrán resistir, por lo que insistió en que se deben unir esfuerzos para bajar la curva de contagios. Sobre la campaña del Buen Fin, repitió que cada comerciantes decide si participa o no, además de qué promociones aplica, y ellos decidieron no organizar nada, incluso dijo que no sabe cuántos establecimientos se registraron a la campaña.