Se pronuncia IP lagunera contra presupuesto federal

El sector comercio se pronunció en contra del Presupuesto federal del próximo año que se analiza en el Congreso de la Unión y donde se reducen considerablemente los recursos para Coahuila.

Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Canaco, llamó a los legisladores a votar en contra como representantes de los intereses de la ciudadanía.

"El llamado es a que hagan un análisis a consciencia, que no voten por lo que les dicen en su partido sino por aquellos a quienes representan, la labor del legislador es ser la voz del pueblo que los eligió", expuso, "que se dejen, por favor, de temas que no llevan a nada, si tienen pruebas sobre la deuda que vayan a las instancias, sobre la corrupción, ellos son autoridad, que vayan por ellos, pero que no dañen a la ciudadanía de Coahuila por unos pocos".

Señaló que, aparte del recorte que viene con el presupuesto del próximo año, seguramente no se va a alcanzar con el crecimiento del 4.6 por ciento que proyectan, de modo que esto repercutiría en que tendrían que volver a recortar participaciones, como ya lo hicieron en este año.

El presidente de la Canaco consideró que este será el momento en que se deberá ver el esfuerzo por traer recursos a la entidad en beneficio de la ciudadanía coahuilense.