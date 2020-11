Reportan más de 100 eventos en FIM

La desobediencia civil impera en el municipio de Francisco I. Madero, pues pese a las restricciones sanitarias por el elevado número de contagios de COVID-19, este fin de semana se dispararon los reportes de fiestas; durante sábado y domingo se recibieron 100 llamadas reportando eventos.

Incluso se clausuraron dos restaurantes bar debido a que no se respetaba el horario de venta de alcohol y no se cumplía con las medidas sanitarias.

Lo anterior lo dio a conocer el director de Protección Civil, Amador Carrillo Bernal, quien manifestó que se denunció un alto número de fiestas en domicilios, bautizos, bodas, celebraciones de 15 años y actividades religiosas, las cuales ponen en evidencia la irresponsabilidad de la ciudadanía.

Respecto a los restaurantes, bares y cantinas, dijo que se actuará de forma enérgica y ya no habrá "mano blanda", pues se aplicarán las sanciones correspondientes por incumplir con la disposición estatal y/o con el reglamento municipal, incluso no descartó que la falta podría derivar no solo en una multa, sino en el cierre del negocio, pues se retiraría la licencia de funcionamiento y la certificación de Protección Civil.

"Los restaurantes que se clausuraron se encuentran en la zona Centro y se encontraban con un gran número de personas, no contaban con las medidas sanitarias como la aplicación de gel antibacterial, tapete desinfectante y no se exigía el uso de cubrebocas".

El titular de Protección Civil reiteró que es lamentable la desobediencia de la ciudadanía, pues pese al exhorto que se ha estado haciendo ante el elevado incremento de contagios, las personas siguen organizando reuniones en sus domicilios o grandes celebraciones.

"Nosotros cuando vamos a una fiesta en la vía pública lo que hacemos es parar la fiesta, a los músicos les pedimos que por favor paren el evento porque están prohibidas las fiestas".

El funcionario destacó que así como se hacen recorridos para detectar las reuniones o hacer las revisiones a los bares y restaurantes, se hace lo propio en las congregaciones religiosas y aunque se hicieron algunos apercibimientos, en general se cumplen los protocolos emitidos por las autoridades de salud.

"Están contando con todas las medidas sanitarias, ya que la fe va de la mano con la prevención y los párrocos y pastores están dispuestos a colaborar por el bien de todos". Finalmente, Carrillo Bernal manifestó que los operativos son diarios y a partir de esta semana se hará mayor énfasis en la revisión de los establecimientos comerciales de la zona Centro como zapaterías y farmacias, ya que en los últimos días registran una importante afluencia de personas.