Descartan en Durango casos de 'covidengue'

Al contabilizarse poco más de 2,500 casos activos de COVID-19 en la entidad y 166 casos de dengue en todo el estado, la Secretaría de Salud en Durango descarta que al momento se hayan registrado casos de personas infectadas con ambos padecimientos.

"Afortunadamente 'covidengue', no hemos tenido esa combinación ni tampoco con influenza, que eso es muy importante, nosotros tenemos la capacidad de hacer la prueba diferencial a través de la PCR", dijo el secretario de Salud, Sergio González Romero, en la habitual rueda de prensa virtual.

Asimismo, anunció que pronto contarán en la entidad con una prueba rápida, la cual fue autorizada por la Federación para poder distinguir entre los dos padecimientos.

En cuanto a casos de dengue, el funcionario estatal informó que se tienen registrados un total de 166 casos en toda la entidad, de los cuales 77 se han detectado en La Laguna. Aseguró que hasta el momento no se han detectado casos graves de este padecimiento.

Asimismo, Sergio González Romero llamó a las personas que han logrado vencer el SARS-CoV-2 a extremar precauciones, puesto que no se tienen la certeza de qué tanto tiempo de inmunidad puedan tener "y se han dado muchos casos de reinfecciones", recalcó.

Insistió en evitar aglomeraciones y sobre todo fiestas, además de mantener los protocolos de uso de cubrebocas, lavado de manos y mantener sana distancia.

"Aunque mucha gente dice: 'ya me dio COVID, vámonos de reunión', eso puede traer más complicaciones graves. Desgraciadamente tenemos que esperar hasta que haya vacuna, mientras no haya la única posibilidad es mantener la sana distancia, no reuniones, cubrebocas, lavarse las manos y lo que es más importante, si alguien tiene síntomas lo mejor es aislarse y llamar al 911".

En el reporte de ayer se confirmaron 233 personas infectadas por el SARS-CoV-2 así como 10 defunciones por contagio, de las cuales 5 se registraron en Gómez Palacio y 1 más en Lerdo. Con esta cifra, Durango llega a un acumulado de 16 mil 527 casos y 975 muertes.