No le entra al Buen Fin

CANACO

La representación de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en San Pedro, prefirió no promover la campaña del Buen Fin en atención a las restricciones sanitarias; no se cancela, es decisión de cada comercio si participa o no.

"Nosotros optamos por cumplir con los protocolos que marca el Subcomité de Salud y no hicimos ninguna planeación como en años anteriores, y estamos mejor proyectando redoblar esfuerzos y voluntades para mejorar las condiciones de salud porque nuestros números de contagios se están disparando y con ello estamos previniendo un cierre de los negocios en diciembre", dijo el presidente de Canaco, Abelardo Fernández.

Agregó que a San Pedro no solo le afecta la alerta por el COVID-19, pues si bien hasta ayer tenía conocimiento de 60 nuevos casos, también se registran pacientes con dengue, por lo que dijo que la situación es complicada, por lo que se deben tomar decisiones muy responsables para evitar que se "disparen" los contagios.

El presidente de la Canaco subrayó que además de la pandemia, existen otros factores que complican la economía sampetrina, pues las cosechas de nuez no fueron las esperadas este año, la producción del algodón también está afectada, y por ahora la economía está prácticamente sostenida por las pocas empresas maquiladoras con las que cuenta el municipio.

60

NUEVOS

Casos de COVID-19 se registraron ayer en el municipio de San Pedro de las Colonias.

NúMERO

Comercios

Sobre la campaña del Buen Fin, Fernández dijo que cada comerciante decide si participa o no, o qué promociones aplica, pues el organismo no realizó planes.

Fotos: La i

Tel.- 7166012