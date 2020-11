No descartan concesionar servicio de recolección de basura en Madero

Las deficiencias en los servicios públicos no es por falta de recurso humano, sino que por que no se tienen los recursos económicos suficientes, consideró el alcalde de Madero, por lo que se trabaja con algunas alternativas incluso no se descarta concesionar el servicio de recolección de basura.

Así lo expresó el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez en el "InforMadero"; conferencia de prensa que da cada semana y en esta ocasión abordó el tema de los servicios públicos. Recordó que heredó unidades recolectoras de basura en pésimas condiciones, incluso intencionalmente les dañaron algunas unidades, pues en un "dictamen" mecánico se determinó que a los motores se les puso silicón y azúcar; "un sin fin de cosas que le metieron, pues era lógico que los motores los iban a dejar descompuestos en todo el proceso de la Administración".