Llama Canaco a legisladores a votar por Coahuila

El sector comercio se pronunció en contra del Presupuesto federal del próximo año que se analiza en el Congreso de la Unión y donde se reducen considerablemente los recursos para Coahuila. Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), llamó a los legisladores a votar en contra como representantes de los intereses de la ciudadanía.

"El llamado es a que hagan un análisis a conciencia, que no voten por lo que les dicen en su partido sino por quienes representan, la labor del legislador es ser la voz del pueblo que los eligió", expuso, "que se dejen, por favor, de temas que no llevan a nada, si tienen pruebas sobre la deuda que vayan a las instancias, sobre la corrupción, ellos son autoridad, que vayan por ellos pero que no dañen a la ciudadanía de Coahuila por unos pocos".

Señaló que, aparte del recorte que viene con el presupuesto del próximo año, seguramente no se va a alcanzar con el crecimiento del 4.6 por ciento que proyectan, de modo que esto repercutiría en que tendrían que volver a recortar participaciones, como ya lo hicieron en este año.

"Es muy importante, de lo contrario, vamos a tener situaciones críticas el próximo año", dijo el dirigente de la Canaco.

Cuerda Serna insistió en que los legisladores de la entidad deben hacer su trabajo y ver por los coahuilenses, que son quienes los eligieron.

Por parte de la entidad, actualmente están en el cargo los senadores Armando Guadiana Tijerina y Eva Galaz Caletti, por Morena, y Verónica Martínez García, del PRI. Como diputados federales, están los laguneros Francisco Javier Borrego Adame, Miroslava Sánchez Galván, Luis Fernando Salazar Fernández, de Morena; y José Ángel Pérez Hernández, del PT.