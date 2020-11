Lynda Carter celebra a Kamala Harris con poder de la 'Mujer Maravilla'

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la actriz que dio vida a la "Mujer Maravilla" celebró el 45 aniversario del programa televisivo, sosteniendo que su personaje dio un legado por todo lo que representa.

. @JoeBiden and I are ready to get to work on behalf of the American people. pic.twitter.com/dMVaWbcxHV

"¡Me siento honrada de ser parte de este legado y todo lo que representa, y muy emocionada de celebrar el poder de las mujeres en un día tan auspicioso!", afirmó la actriz el mismo día que se anunció el triunfo demócrata.

A lo largo de toda la contienda por la presidencia de EUA, la intérprete refrendó en varias ocasiones su apoyo por el dúo Biden-Harris.

On this day 45 years ago, I appeared on television as Wonder Woman for the very first time. I am honored to be a part of this legacy and everything that it represents, and so thrilled to celebrate the power of women on such an auspicious day! pic.twitter.com/4QOOjhlbFD