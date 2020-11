Contexto lagunero

Todos los lideres de empresas están muy ocupados en adaptarse a la nueva normalidad de los negocios. Haciendo malabarismos para salir adelante, ajustándose a los cambios y enfrentando la incertidumbre. Además de lo anterior, se enfrentarán a una situación para la que no estaban preparados: uno de los empleados dice que salió positivo a COVID. Si a usted, como responsable del negocio no se le ha presentado esta situación, es casi seguro que la enfrentará.

Es un reto particularmente complejo, el momento requiere sensibilidad, solidaridad y humanidad; además de actuar lo más rápido posible, estas situaciones requieren acción decisiva e inteligencia emocional. ¿Qué hacer en esta situación? Ya sea que los empleados estén trabajando desde casa o sigan en el lugar de trabajo.

Cuando el empleado le trae la noticia, exprésele simpatía. Incluso si no tiene síntomas o si son leves, es muy probable que él o ella esté ansioso acerca de lo que podría suceder o si pudiesen haber propagado el virus entre su familia o entre sus compañeros de trabajo. Comuníquele claramente que puede contar con usted y con el equipo de trabajo para ayudarlo. Que sepa que no debe preocuparse por el trabajo si no puede hacerlo por un tiempo o porque su productividad disminuya. Involucre al departamento de recursos humanos, hay que actuar rápidamente para minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad. Si todos en la empresa han estado trabajando desde casa, la propagación será poco probable, pero, aun así, se debe preguntar si la persona infectada tuvo contacto con algún cotrabajador. Dirigir al empleado a su propio médico y alertar a quienes han estado en estrecho contacto con el empleado tan pronto como sea posible. Usted debe decirle a todos los que posiblemente estuvieron expuestos en el trabajo al empleado positivo, sin revelar la identidad de ese empleado.

Dado que se trata de un tema delicado, es ideal alertar a los compañeros de trabajo por vía digital o por teléfono, solicitándoles acción importante requerida. Mensaje: “Alguien en nuestro trabajo ha dado positivo a COVID y te han identificado como un contacto cercano. Estamos para apoyarte, si estás en el trabajo, prepárate para salir lo antes posible para ir a casa, si ya trabajas desde allí, aíslate, observa los síntomas y habla con tu médico, avísanos si requieres apoyo. La persona que dio positivo ya se autoaisló. Si aun no se le ha dicho a usted que era un contacto cercano, entonces no lo es. Si tiene preguntas sobre COVID, llame a su médico. La empresa está aquí para apoyar a todos en este difícil momento, enviamos nuestros mejores deseos a las personas afectadas”.

Es muy posible que las personas que tuvieron contacto cercano estén nerviosas y hagan muchas preguntas, especialmente si es la primera vez que reciben tales noticias. Como es probable que hayan pasado varios días entre su exposición al colega infectado, es probable que le pregunten si su familia está en riesgo, No especule, usted no es médico, refiéralos a su propio médico y trate de tranquilizarlos diciéndoles que la empresa, y usted, serán de apoyo.

Es también probable que las personas que usted contactó se sientan abrumadas y no hayan captado bien todo lo que usted les dijo. Un seguimiento por teléfono o por escrito siempre será una buena práctica para estar al pendiente del personal.

Las formas en que se comunica esto pueden variar. Si es una empresa pequeña, con pocos empleados, puede ser apropiado comunicar las noticias a todos en una reunión general. Si la empresa es grande, lo más importante es involucrar al departamento o división afectados.

Respetar la confidencialidad tanto del empleado positivo como de cualquier persona en el grupo de contacto cercano.

Por último, es muy importante que los lideres de la empresa llamen a cada uno de los empleados que dieron positivo y sus contactos cercanos, es un gesto que apreciaran los empleados, se sentirán atendidos en un momento difícil.

Estos no son tiempos fáciles para nadie, tranquilizar y mantener el ánimo de los empleados es un trabajo crucial de los gerentes y directores. Un empleado que informe una prueba positiva de COVID requiere una respuesta sensible y rápida. Esto ayudará a todos los que trabajan para usted a sentirse más seguros y a ser más capaces de centrarse en el trabajo importante en su empresa en este difícil momento.

Fuente: Coronavirus:Leadership+Recovery. Harvard Business Review. www.degerencia.com/jmgc