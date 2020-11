Piden a ciudadanos de Lerdo resguardarse en casa

Resguardarse de nueva cuenta en los hogares, pide a los lerdenses la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ante el aumento de contagios por COVID-19, toda vez que están prohibidas las actividades sociales hasta el 17 del presente mes, por decreto estatal.

Como se informó a través de este medio, Lerdo suma 1,122 casos de COVID-19, de los cuales hay registradas 51 defunciones, la más reciente ocurrió el pasado viernes, del médico anestesiólogo, Salvador Betancourt Milán.

Zacarías Espino Andrade, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, informó que de acuerdo a las indicaciones del presidente municipal, Homero Martínez Cabrera, se están visitando los espacios públicos, plazas, plazuelas y parques de la zona urbana y de las comunidades rurales, así como las colonias en donde se tienen domos para espacios comunes.

"Si no nos resguardamos y no hacemos conciencia, esto no se va a terminar" comentó el director de Seguridad Pública. Este municipio se encuentra en tercer lugar a nivel estatal en cuanto a contagios y decesos, de acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado.

Espino Andrade menciona que alrededor del 90% de las personas a quienes se les hace la invitación de desalojar los lugares públicos, reacciona de manera favorable, en tanto que el resto de las personas dicen desconocer las nuevas disposiciones municipales y estatales en cuanto a la contingencia.

El titular de la corporación policial reitera el exhorto a los habitantes de Lerdo a quedarse en casa: "Los invitamos por favor a retirarse a su casa, a resguardarse, estamos en una contingencia sanitaria", mencionó por último.