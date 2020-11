Prevén conseguir ventas por 150 mdp

Hoy arranca el Buen Fin en todo el país. En la Comarca Lagunera, el comercio aspira a alcanzar los 150 millones de pesos en ventas que se lograron en la edición anterior, aunque las condiciones, debido a la pandemia por COVID-19 no son las mismas en Coahuila y Durango.

Mientras que en Torreón los comercios deberán respetar un aforo del 40 por ciento y permitir el ingreso de una persona por familia, en Gómez Palacio además se decretó el cierre de negocios no esenciales, lo que afecta a cerca del 20 por ciento de los comercios, que deberán limitar su venta a las redes sociales y el internet.

En su décima edición, el Buen Fin no abarcará cuatro días, sino 12, esto con la finalidad de evitar aglomeraciones y que se puedan respetar los protocolos para la prevención del coronavirus, desde el uso obligatorio del cubrebocas, la disposición de gel antibacterial, no llevar niños, contar con un tapete sanitizante para calzado, la toma de temperatura al ingresar al establecimiento, la sana distancia, etc.

Para los comerciantes, esta temporada de descuentos es la más esperada del año y más aun en el contexto de la emergencia sanitaria, que mantiene las ventas hasta un 60 por ciento abajo del año pasado.

Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que el Buen Fin abarca del 9 al 20 de noviembre para que las familias tengan oportunidad de visitar los negocios y comparar promociones y precios. Llamó a la ciudadanía a evitar las aglomeraciones y respetar todas las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19.

La Asociación de Bancos de México no ofrecerá 12 meses sin intereses, sino hasta 24 con tarjetas de crédito participantes, además de 40 meses de plazo con tasas preferenciales. También ofrecerán otros beneficios y puntos de recompensa con las compras.

Se espera un aumento considerable en el comercio electrónico, que sería uno de los más seguros en términos de la prevención de la salud, al no tener contacto con otros compradores ni vendedores, desde la comodidad del hogar. En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha hecho distintas recomendaciones en cuanto a realizar compras en páginas seguras y que los proveedores deben cumplir con las mismas reglas de la venta física.

Protocolos sanitarios

Algunas recomendaciones: *Usar cubrebocas en todo momento. Evitar aglomeraciones, mantener la sana distancia. *No llevar niños, ingresar una persona por familia a los comercios. *Evitar compras innecesarias. De ser posible, optar por las compras por internet. *En caso de presentar algún síntoma de COVID-19, quedarse en casa.