Carlos Ortiz gana el Houston Open; es el primer mexicano en ganar un título de la PGA en 42 años

El de Guadalajara, que no cometió errores en la última ronda, sumó un total de 267 golpes (13 debajo del par de campo) en los cuatro días de competencia. El segundo lugar fue compartido por el norteamericano Dustin Johnson y el japonés Hideki Matyusama.

The first PGA TOUR victory of his career! @CarlosOrtizGolf claims @HouOpenGolf to become the third Mexican to win on TOUR. pic.twitter.com/QF4BFrUi6z