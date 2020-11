'Inusuales', sanciones en domicilios particulares

Como una situación "jurídicamente inusual" catalogaron abogados de La Laguna el tema de las sanciones en domicilios particulares por realizar festejos en medio de la pandemia, señalaron que se trata de temas que cuentan con argumentos legales a favor y en contra, pero que en todo momento se deberá observar respeto a los derechos humanos.

Consultado por El Siglo de Torreón, el abogado Jesús Abraham Sánchez afirmó que se trata de acciones que en todo momento se pueden someter a recursos de defensa como el amparo, pues se trata de determinaciones que potencialmente podrían afectar el derecho constitucional de no ser molestado en una propiedad particular, no obstante destacó que la aproximación de las autoridades en cada festejo será "fundamental" para que se apliquen las sanciones correspondientes.

"En domicilios particulares en los que haya algún evento grande, sin permiso, con música en vivo, pues obviamente ahí aplican temas de permiso de eventos. Si no están autorizados y más, si ya hay una orden de gobierno especial por la pandemia, podría aplicarse la multa bajo ciertas condiciones… Obviamente que todo acto puede ser objeto de defensa legal, de apelar mediante un recurso de amparo que a fin de cuentas tendría que revisarse pero de forma posterior", expuso.

Sánchez además hizo énfasis en las limitantes que ha definido la autoridad regional en el tema de la cantidad máxima de personas permitidas por festejos, así como de la música en vivo, lo que dejaría fuera a reuniones familiares reducidas y se evitarían de esa forma mayores desencuentros con las autoridades.

Por su parte, el abogado Raúl Martínez Castro destacó que la intervención de las corporaciones de seguridad deberá ser únicamente para restablecer el orden o generar condiciones adecuadas en el caso de las vías públicas. "Bajo ningún motivo podríamos permitir que policías entren a los domicilios sin permiso, es decir, tiene que tenerse muy claro eso de parte de la autoridad, no por el hecho de estar en una pandemia se pueden tener esas concesiones… No es constitucional", destacó.