Choque entre leyendas de la NFL

- En una temporada que ha visto caer todos los récords ofensivos (5.996 puntos y 692 touchdowns) al cabo de las primeras ocho semanas, nadie conoce mejor la zona de anotación que Tom Brady y Drew Brees.

Brady (561) y Brees (560) ocupan los dos primeros puestos en la lista histórica de pases de touchdown en temporada regular, posiciones que han intercambiado tres veces en las últimas dos semanas. Hoy por la noche tienen una cita pendiente en donde la marca podría cambiar de manos una vez más.

Lo mismo podría decirse de la cima de la División Sur de la Conferencia Nacional.

Hasta el momento, la supremacía del sector pertenece a Brady y los Bucaneros (6-2) a pesar de la derrota por 34-23 que sufrieron a manos de Brees y los Santos (5-2) en la primera semana de la temporada.

Sin embargo, Nueva Orleáns ha ganado la división en cada una de las últimas tres temporadas y si quiere refrendar su título, no tendrá mejor oportunidad que esta. Su entrenador Sean Payton intentará replicar el esfuerzo defensivo de los Santos de aquel 13 de septiembre en el que forzaron tres intercambios de balón, incluyendo una intercepción a Brady que fue devuelta por las diagonales.

Desde entonces, los Santos han robado apenas otros tres balones, su defensiva sigue sin conocer a un rival que no limite por debajo de los 23 puntos y, a grandes rasgos, el equipo tiene una sola victoria por más de seis puntos, precisamente ante los "Bucs".

Desafortunadamente para los Santos, estos no son los mismos Bucaneros que enfrentaron el primer domingo de temporada. Desde entonces, Brady acumula 18 pases de touchdown a cambio de apenas dos intercepciones, Tampa Bay tiene récord de 6-1 y ha superado los 31 puntos en cuatro de esas victorias.

Sumándose a los problemas de Nueva Orleáns, los "Bucs" contarán a partir de hoy con el polémico y talentoso receptor Antonio Brown. El cuatro veces All-Pro, que firmó con Tampa Bay tras cumplir una suspensión de ocho juegos por conducta perjudicial para la liga y tras un par de años cargados de controversias, se une a un arsenal que incluye a Mike Evans, Chris Godwin y Rob Gronkowski en una de las ofensivas más explosivas de la NFL.

De la mano del explosivo inicio que tiene a Russell Wilson como firme candidato a MVP, los Halcones Marinos de Seattle poseen hasta el momento el primer lugar de la Conferencia Nacional en la carrera rumbo a la postemporada.

Con varios equipos pisándoles los talones dentro de la Conferencia e incluso en la misma división, Seattle no tiene margen de error. De la manera en que está jugando Wilson, no lo necesitan.

Wilson comanda a la ofensiva más productiva de la NFL con 34,3 puntos por encuentro, tiene 26 pases de touchdown y Seattle busca convertirse en apenas el sexto equipo con por lo menos 25 puntos en cada uno de sus primeros ocho juegos de una campaña.

Enfrente, Seattle tendrá a unos Bills que tienen las armas perfectas para contrarrestar a Wilson.

La defensiva de Buffalo es la 14ta de la NFL y la 11ra contra el pase. Armado con un sólido perímetro Buffalo tiene el talento para enfrentar a los explosivos receptores D.K. Metcalf y Tyler Lockett. Lo que no tiene, sin embargo, es una ofensiva capaz de ir paso a paso con Wilson.

Buffalo ha promediado apenas 18,7 puntos en sus últimos cuatro juegos, y van a requerir mucho más si quieren hilvanar su tercer triunfo.

561 PASES de anotación tiene Tom Brady en temporada regular, lo sigue Brees con 560.

Programación semana 9