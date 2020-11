Pandemia 'suspende' la construcción de hospital en Durango

La pandemia del nuevo coronavirus provocó que la construcción del nuevo hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se pospusiera; se trata de una obra con una inversión de 1,127 millones de pesos.

Mónica Montes Escalier, encargada de la delegación del ISSSTE en el estado de Durango, dijo que a principio del presente año había mucho optimismo en Durango porque ya estaba "apalabrada" la construcción del nuevo hospital.

Si bien es cierto, en enero solo se tenía previsto, por oficinas centrales, construir cuatro hospitales en todo el país, para febrero la lista se había elevado a cinco, entrando como propuesta el nosocomio en el estado de Durango.

No había fecha para ello, pero al menos existía optimismo para que en 2020 iniciara la construcción; sin embargo, la contingencia sanitaria provocó que la construcción de hospitales del ISSSTE se detuviera.

"Todo se detuvo de nuevo, porque salieron nuevas prioridades por lo de la pandemia, pero esperemos que una vez que pase esto, el nuevo hospital de Durango sea una prioridad para el presidente", dijo.

Montes Escalier dijo que ojalá el nuevo hospital del ISSSTE sea una prioridad para los legisladores federales por Durango y que realicen la gestión necesaria del recurso para la construcción del nuevo hospital.

Apuntó que una ampliación para el actual hospital Santiago Ramón y Cajal no sirve de nada, además ya no existe espacio para ampliarse.

"La ampliación en el Ramón y Cajal ya no es factible, el hospital ya no da para más, la situación de estudios es desde lo hidrosanitario que ya está colapsando porque no fue construido para todo el servicio que está ofreciendo en estos momentos", señaló.

Por ello reiteró el llamado a los legisladores federales a que, en estos días, antes del 15 de noviembre, logren gestionar recursos para la construcción del nuevo hospital del ISSSTE.

El nuevo hospital tendría una inversión de 1,127 millones de pesos, pero si se sigue postergando su construcción, el costo va a subir; su clave de registro de cartera es la 1751GYN0011.

El inmueble nuevo contaría con 126 camas censables, 30 consultorios, seis quirófanos, 99 camas no censables, 32 especialidades, cinco servicios auxiliares de diagnóstico y seis de tratamiento.

Con la entrada en operación de la nueva unidad se prevén alcanzar los 15 mil 823 días estancia, 118 mil 351 consultas de especialidades, 75 mil 542 servicios de urgencias, 7 mil 629 cirugías, entre otros objetivos, con beneficio para más de 230 mil 617 derechohabientes.

De acuerdo con Montes Escalier, desde el año 2016 se ha estado gestionando la construcción del nuevo hospital en Durango ante la sobredemanda que se tiene actualmente en el Hospital Santiago Ramón y Cajal, pues ha crecido su derechohabiencia en un 380 %.

"Esta es la razón por la cual necesitamos con urgencia el nuevo hospital, en el Ramón y Cajal tenemos una demanda por arriba ya de su capacidad tanto hospitalaria como de urgencia y de consulta médica", concluyó Montes.