Siguen sin liberar títulos de alumnos

Han pasado cerca de 15 años y siguen sin liberarse los títulos de la carrera de Técnico en Enfermería de los alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 196 de Matamoros, denunciaron algunos afectados.

Manifestaron que les han dado largas y a la fecha les han resuelto; incluso, dijeron que en el último "requisito" que le pidieron para tramitar el documento era que les entregaran comprobantes de pago de los lugares donde han trabajado.

Erika Caldera Díaz, una de las afectadas, dijo que pese a que ha presentado la documentación que le solicitan en la institución, lleva años sin resolverle la situación. Además dijo que tiene varias compañeras que llevan más tiempo batallando para obtener el documento.

"Hace tres años vine a tramitar la liberación de mi título, pero me perdían documentación como la carta de servicio social y la carta laboral, donde se explica cuánto gano y cuánta antigüedad tengo, incluso talones de pago y una carta donde conste que no estoy suspendida porque haya cometido un delito grave en contra de un paciente y la tramité en la Recaudación de Rentas Local entre otros documentos que me pedían y los tuve que presentar cuatro veces".

Dijo que en alguna ocasión el argumento que le dieron fue que sus documentos se perdieron durante un sismo ocurrido en la Ciudad de México, pues el edificio a donde fueron enviados se derrumbó, respuesta que a la afectada le pareció ilógica; en otra ocasión le dijeron que no se tenía respuesta de la oficina de Saltillo.

La joven manifestó que en febrero de este año, la encargada de los trámites, a quien identificó como Erika Huitrón, le dijo que para liberar los títulos necesitaba talones de pago, a lo que ella le contestó que los trabajos que ha realizado es cuidando a personas de la tercera y en un asilo, por lo que es complicado cumplir con ese requisito.

Dijo que al no contar con el título y cédula que avalen su preparación, se le cierra toda posibilidad de conseguir un trabajo en alguna institución pública de salud.

"No se vale que la institución trunque mis sueños, ilusiones o aspiraciones y como yo hay otros jóvenes que pretenden estudiar, echarle ganas y egresar con su título para encontrar trabajo o continuar los estudios a nivel universitario".