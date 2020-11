PEQUEÑAS ESPECIES

UN CARÁCTER HEREDABLE

Alejandra la segunda de mis hijas, cursaba el último año de la carrera de veterinaria, era la primera en graduarse de mis tres hijas veterinarias, jamás imagine que Dios me concedería tener a tres colegas en casa. Carolina, Alejandra y Sofía, mi cuarto hijo, Paco, prefirió estudiar Administración de empresas. Precisamente fue un día como hoy, para el cumpleaños de Alejandra, ocho de noviembre, cuando pidió permiso para tener una perrita en casa y dedicarse a la crIanza de cachorros, ya contábamos con "Kuchu", una perrita poodle que habíamos adoptado adulta. Se dirigió conmigo y no con su madre, pues conocía la respuesta de ella con anticipación, recordé mis inicios en la profesión y accedí apoyarla. No sé porque siempre estuvo en mi mente que escogería la raza Chihuahua, ocupa poco espacio, fácil de manejar, carácter dócil, se invierte poco en alimentación y existe alta demanda en cachorros de esa raza, pero cuál sería mi sorpresa que se trataba de una Gran Danés o Dogo Alemán, tal vez fue mi culpa pues nunca pregunté por la raza, y mi hija intencionalmente nunca lo mencionó, tenía todo planeado cuando llegó con su nueva mascota a casa.

...el "Apolo de los perros" por su expresión bella y llena de gallardía, de un carácter inteligente, paciente con los niños y afectuoso con el dueño, una raza que impone por su majestuosidad, de excelente calidad genética, tenia cuarenta y cinco días de nacida, de pelaje gris oxford con motas negras (color merle), activa y muy cariñosa, se frotaba en la pernera de mi pantalón como un gato para que la acariciara, no le hacía mucho caso porque no quería encariñarme con ella, aún no estaba muy convencido que se quedara y mi hija se entristecía, presentía las consecuencias de tenerla en casa y no me equivoqué. Inmediatamente formó parte de la familia la pequeña mascota, incluso era yo quien le recordaba sobre las vacunas y el corte de orejas.

"Coco" fue el nombre de la mascota de mi hija, creció y vaya que creció, un enorme y hermoso ejemplar de los más grandes que haya visto, desapareció la perrita pequeña y frágil, como así despareció el jardín de la casa, mis camisas del tendedero, el lavabo del baño, la carne asada de los domingos, las mangueras del jardín y de la lavadora entre otras cosas, era muy traviesa. Tenía una fuerza tremenda, jalaba con la mayor facilidad a mi hija por varios metros en el jardín donde la paseaba, hasta que la fue entrenando. Pasaron los meses y "Coco" fue madre por primera vez antes de los dos años de edad.

Recuerdo que mi hija ya se había recibido. "Coco" presentaba un abdomen demasiado pletórico al final de su gestación, mi hija se encontraba preocupada, la notaba muy inquieta faltando dos días para la fecha del parto, insistía que le hiciéramos cesárea, pues la veía intranquila y nerviosa, siempre he sido partidario del parto normal, y decidí que esperaríamos hasta la fecha del parto a menos que se suscitara algún problema la operaríamos.

Llegó el ansiado parto, mis tres hijas, fueron las que se encargaron de recibir a los diez y siete cachorros durante las veinticuatro horas que tardó el parto, se hicieron cargo de cortar y desinfectar el cordón umbilical, así como de sus cuidados y de alimentarlos cada dos horas, "Coco" se encontraba exhausta pero a la vez orgullosa de ser madre. Pasaron casi dos meses, se vendieron los cachorros y la última hembra color arlequín, preciosa con ojos azules, estuvieron a punto de comprarla, incluso la pagaron, pero se arrepintieron a última hora, noté que mi hija se alegró, ya se había encariñado de ella y no me equivoqué, se quedó con "Mellee", el destino ya estaba escrito, se incrementó la familia, madre e hija llamaban la atención cuando las paseaba, dos hermosos ejemplares también llamados "El gigante de los perros", pesaban más de sesenta kilogramos cada una, su alimentación era abundante como todo lo demás que hacían.

Transcurrió el tiempo y no puedo decir que me alegró la noticia de que se irían de casa el par perros Alanos, mi hija se casaba y los llevaría a su nuevo hogar. Todo volvió a la normalidad en la casa, creció el jardín, regresaron las carnes asadas y no volvieron a desaparecer mis camisas. Pasaron los meses, y un día recibí la llamada de Alejandra, notaba muy inquieta a "Coco", la fui a ver, pasaba de las ocho de la noche y me dijo que todo el día había estado bien, la llevó a pasear al atardecer y después de tomar agua empezó con esos síntomas raros. Inmediatamente me imaginé lo peor, aunque mi hija ya era veterinaria no la quería dar mi diagnóstico hasta no estar completamente seguro de que se trataba de "una torsión gástrica", desafortunadamente las razas grandes tienden a presentar estos problemas con más frecuencia, beben o comen grandes cantidades de agua o de alimento, corren o saltan y su estómago gira trescientos sesenta grados sobre su eje, ocasionando que los extremos se estrangulen y no haya salida de alimento ni de gases, se fermenta el contenido gástrico y se infla el estómago ocasionando un dolor agudo en el paciente y lamentablemente la mayoría de las veces es mortal. Le apliqué algunos medicamentos, analgésicos, antiespasmódicos, inhibidores de ácidos gástricos entro otros, le dije a mi hija que si no veía mejoría me llamara para operarla. Intervenimos a "Coco" a las dos de la madrugada, pero desafortunadamente al alba su querida mascota había fallecido. Hoy, Alejandra imparte clases, y cuenta con una clínica veterinaria apoyándola Sofía, Carolina es mi brazo derecho en el trabajo. Forman una bella familia, su esposo Orlando y sus hijos Orlando y Alejandro, a quienes les fascina los perros como a su abuelo, es un deleite verles jugar con "Mellee", aún sin conocer mis nietos la frase; "El perro es un miembro más de la familia" ellos ya lo saben y la quieren como tal, ella fiel a su raza demuestra su reciprocidad actuando como; "Su ángel de la guarda", heredando el carácter amoroso de su madre.