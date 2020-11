Carlos Ortiz peleará hoy por el título del Houston Open

- El golfista mexicano Carlos Ortiz sueña con ganar su primer torneo PGA Tour. Hoy se le presenta una gran ocasión en el Vivint Houston Open 2020.

Y es que el tapatío tuvo otra gran actuación en Texas, firmando tarjeta de 67 golpes (-3). Se ubica segundo en la clasificación general junto al australiano Jason Day y están a uno del líder, el estadounidense Sam Burns.

En los tres primeros hoyos, el de Guadalajara falló arriba del green, hasta que hizo birdie en el cuatro, con lo cual tomó confianza. Pero un bogey en la bandera seis "eliminó" el "pajarito obtenido.

Pero vinieron birdies consecutivos en el 8 y 9, que lo volvieron a catapultar a los primeros puestos de la clasificación, donde estuvo en la punta por un momento el austriaco Straka, que marcha en cuarto.

El europeo jugó gran ronda con 66 golpes (-4) los mismos que el estadounidense Dustin Johnson, quién se metió de lleno a la pelea por el título, previo al Masters de la próxima semana.

También el sudafricano Dawie van der Walt tuvo buena actuación, donde al igual que Sepp Straka, llegó a estar en la punta, pero sus tres bogeys de la segunda vuelta contrastaron con los cuatro birdies de la primera.

Ortiz en la segunda vuelta, no estuvo tan fino en el green, por lo que desperdició varias ocasiones de irse a la punta. Se mantuvo en los primeros puestos e hizo birdie en el 16, un par 5 donde Day y Burns lo imitaron.

Los tres jugarán de nueva cuenta igual en la última ronda, pegando por el tee del hoyo uno a las 10 de la mañana.

"Mañana (hoy) tengo que encontrar la manera de hacer más fairways, y eso me daría la oportunidad de alcanzar el triunfo al posicionarme mejor en el green", destacó Ortiz. "He trabajado duro hasta alcanzar todo lo que he conseguido esta semana y de ahí mi convencimiento que aún pudo hacer mejor las cosas en la lucha por el título".

Ortiz, que durante el recorrido se sentó en la hierba para quitarse el zapato y el calcetín, explicó durante la rueda de prensa posterior a la ronda, que se le fue formando una ampolla que le obligó a protegerse el pie. "Tengo una ampolla enorme en el talón y se me reventó en el hoyo 11, así que voy a ponerme un poco de cinta protectora", comentó.

Ortiz, que al igual que el resto de jugadores está disfrutando por primera vez en nueve meses con la presencia de aficionados en el campo, tuvo de inmediato el apoyo de sus compatriotas.

"Es genial, la gente aquí es increíble. Hay mucha gente latina apoyando y también de Texas, que es mi segundo estado natal, ahora soy como un TexMex", destacó.