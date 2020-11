Inspectores en La Laguna también han sido víctimas del COVID-19

Los inspectores estatales y municipales encargados de la vigilancia de las medidas para contrarrestar la pandemia del COVID, no están exentos y varios de ellos se han contagiado como consecuencia de su labor.

José Luna Riojas, titular de la Coordinación de Regulación y Fomento Sanitario, de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, contrajo el virus y permaneció aislado en su domicilio, donde durante dos días sufrió la severidad de la enfermedad, aunque logró salir adelante y recién se reintegró a sus labores. Indicó que no solamente él ha sido víctima del COVID, sino varios de sus compañeros en virtud del trabajo que realizan de supervisión y visitas en lugares de alto riesgo, como laboratorios, hospitales y establecimientos comerciales, lo que los vuelve muy vulnerables pese a los cuidados que toman al realizar su labor.

"Es preocupante y molesto incluso que mucha gente no quiere entender lo grave del problema y siguen con sus fiestas, no se cuidan, no traen cubrebocas y así la situación es más difícil para todos", comentó el funcionario que realiza con su equipo una supervisión constante en forma coordinada con la Secretaría de Finanzas e inspectores del Municipio.

Por su parte, el director de Salud Municipal, Manuel Acuña Cepeda, indicó que también parte del personal a su cargo ha resultado positivo en las pruebas y se tiene que aislar por lo menos 15 días. "Es una situación muy compleja, que se ha prolongado demasiado y todavía no se sabe para cuándo termine, lo que tiene ya harta a la gente y es un tema muy recurrente, pero tenemos que seguir insistiendo en los cuidados, en ser muy escrupulosos y evitar los contagios", dice Acuña Cepeda.

Luis Morales, coordinador de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas, informó que hasta el momento ninguno de los inspectores ha resultado positivo a COVID, solo una persona que realiza labores de oficina.