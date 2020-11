La cantautora panameña, Erika Ender, vive eternamente enamorada de México y es que esta nación le ha dado una larga lista de satisfacciones personales y profesionales.

La autora de grandes éxitos como Despacito (Luis Fonsi) y Aparentemente bien (Jenni Rivera) charló con El Siglo de Torreón de lo que siente por México y de la salida de su más reciente sencillo de nombre Hasta luego.

"A México tengo mucho que agradecerle. Estuve casada con un mexicano durante siete años, conozco muy bien su cultura o tradiciones y hago guacamole, que por cierto me queda de maravilla.

"A Tierra Azteca tengo mucho que agradecerle, no solo como artista porque me han grabado muchos artistas mexicanos como Gloria Trevi o Pandora, sino también como ser humano, imagínense, que cuando vi el desfile del Bicentenario lloré al darme cuenta de la fuerza que tiene la cultura mexicana en el mundo", dijo emocionada.

Sobre su reciente tema, que ya cuenta con un video oficial que sobrepasa el millón de visualizaciones, Erika comentó que las "recaídas en los vicios tóxicos del amor" la inspiraron para escribirlo.

"Esta rola habla de esos adioses que luego se vuelven hasta luego. Es el segundo sencillo de mi nuevo disco MP3-45, cada canción incluida es un reflejo de todo lo que vivimos y espero que al escucharlas podamos mover nuestras emociones y con ello tomar decisiones que transformen nuestras vidas porque la música tiene ese poder.

"La melodía, Hasta luego, nace de una experiencia personal, de una situación que no tenía fin y entonces le tuve que poner fin. Hay situaciones en las que uno quiere cambiar las cosas, y uno tiene fe en que las cosas serán distintas, sin embargo, luego te das cuenta de que no, de que cada persona es como es y de lo único que tienes control es de ti mismo", sostuvo.

La compositora nominada al Grammy norteamericano por la canción Despacito, externó que hoy en día la sociedad atraviesa una falta de amor y compromiso que de alguna manera le está causando grandes daños.

"El ser humano es un ser de hábitos, si nosotros no estamos conectados con la esencia tendemos a seguir lo que hace la mayoría y entonces todo se vuelve tendencia, en lugar de esencia. Hoy en día, la pandemia nos está dando lecciones como la importancia de un abrazo, de la familia; ojalá y aprendamos de todo lo que nos está pasando".

En cuanto a la contingencia generada por el coronavirus, Ender comentó que al igual que millones de personas en el mundo ha tocado fondo, sin embargo, se ha valido de la música para enfrentar la situación y salir adelante.

"La primera canción de mi disco se llama Darnos un día y creo que esa es la forma en la que veo la vida pese a los golpes que pueda recibir, siempre escojo verla desde el vaso medio lleno. He aprendido que uno tiene que vivir un día a la vez y trato de convertir el dolor en arte.

"Hay una canción que se llama Demasiado frágiles que me acaba de grabar Gloria Trevi y habla de ese encuentro que tuve conmigo misma en el que me di cuenta de los frágiles que somos, de lo tontos que somos al grado de llevarnos hasta donde hoy en día estamos", comentó.

Sobre su faceta de autora, Erika comentó que no se puede quejar ya que sus canciones han sido editadas en más de 160 álbumes de estudios, y más de cuarenta han estado en el puesto uno de listas de éxitos musicales.

"Saco discos cuando me provoca expresar algo, pero digamos que mi mayor foco en mi carrera ha sido componer. Estoy en un momento especial porque este nuevo disco es un desahogo personal y estoy honrando cómo me forme, al llamarse MP3-45 es porque hoy en día escuchamos música en MP3, pero yo escuchaba música de niña en 45 rpm y en mi hogar todo era multicultural y musical, así que recibí muchos estímulos en mi disco duro cerebral y eso me ayudó a convertirse en la mujer y en la profesional hoy en día".

Por otro lado, Erika comentó que se siente orgullosa del tema Despacito por el alcance que tuvo, tan es así que abrió las puertas a la cultura latina y al idioma de Cervantes en los Cinco Continentes.

"Esta canción vino a derribar muros que nos querían construir en Estados Unidos, creo que vino a abrirle el español al mundo. Hoy por hoy viajo a lugares tan recónditos, enciendo la radio y suena música en español como suena música en inglés", puntualizó.

Más de Ender

Tiene una brillante carrera Es considerada una de las más exitosas compositoras de música de América Latina. Sus canciones han sido editadas en más de 160 álbumes de estudios, y más de 40 han estado en el puesto uno de listas de éxitos musicales. Ha sido galardonada por múltiples distintivos como los Premios Grammy Latinos, las revistas People en Español y Forbes, y el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Ha obtenido logros en él ámbito hispano como ser la primera compositora hispana en recibir una nominación a la categoría canción del año en los Premios Grammy, hecho dado por co-componer el éxito mundial Despacito de Luis Fonsi. Como filántropa, ha ayudado en obras de caridad en Panamá. En 2009 creó la Fundación Puertas Abiertas, que ayuda a erradicar la explotación infantil y brinda oportunidades a niños y adolescentes en alto riesgo a través de la música y las artes.