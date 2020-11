Esperan en Matamoros que nuevo dirigente de Morena 'ponga orden'

Integrantes del Comité Municipal de Morena en el municipio de Matamoros, dijeron que esperan que el nuevo dirigente nacional del partido, Mario Delgado, ahora sí ponga orden y dejen de imponer a candidatos.

José Luis Reyes Ramos, quien es parte de la Comisión Auxiliar; Elías Ramos Lemus, consejero estatal; y Cirilo Rojas, secretario de Prensa y Propaganda, ofrecieron una conferencia de prensa donde manifestaron que los resultados que se obtuvieron en la pasada elección estatal es el reflejo de las imposiciones de candidatos que "de la nada salieron", dejando fuera a militantes que llevan años trabajando en el proyecto y con ello provocando la división de Morena, que al final repercute negativamente en las contiendas electorales.

En ese sentido, los militantes dijeron que es necesario que los liderazgos nacionales propicien la unidad del partido, pues se tiene en puerta la próxima elección.

"Yo siempre lo he dicho, mientras que no nos unamos, pero que haya una unidad de a deveras, una buena coordinación, no vamos a hacer nada, no vamos a avanzar, por más que seamos un municipio chico o grande, la división siempre nos hará ir hacia atrás y en esta elección hubo un total fracaso, pero a nivel dirigentes ese resultado tiene nombre y apellido".

Por su parte Cirilo Rojas atribuyó los malos resultados a nivel nacional a Bertha Lujano y a Alfonso Ramírez Cuellar; a nivel estatal a Miroslava Sánchez Galván y a su hermana Hortensia, además del senador Armando Guadiana, quienes fueron los que impusieron a los candidatos.

Agregó que en adelante esperan que se tomen decisiones acertadas y lo primero que se debe hacer es buscar la unidad y enfocarse en el proceso que está en puerta para la renovación de los Ayuntamientos y de los legisladores federales.

"Viene una elección muy importante y el trabajo y el pastel es muy grande para todos y necesitamos fortalecer el partido, porque mientras sigamos divididos no vamos a llegar a ningún lado y eso lo están aprovechando muy bien los de los otros partidos".