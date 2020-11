Cinco puntos para cuidar tus finanzas durante el ‘Buen Fin’

Ese año, el buen fin tendrá un plazo del 9 al 20 de noviembre, tiempo en el que podrás aprovechar ofertas de todo tipo, sin embargo, es importante que tomes en cuenta aspectos para no desperdiciar dinero o comprar cosas de más.

Toma en cuenta las siguientes cinco recomendaciones a mar en cuenta durante el buen fin para cuidar tu dinero

Aunque seguramente has escuchado esa frase muchas veces, los 12 días que habrán de “descuentazos” no deben ser la excepción.

Piensa bien si lo que vas a comprar realmente lo necesitas o sólo lo quieres, puede que el dinero que estás por gastar te sea más útil para otra cosa más necesaria o como ahorro.

Si ya te decidiste a participar en eso, establece un presupuesto y revisa cuánto puedes gastar sin generar deudas ni alterar tus gastos fijos.

Analiza bien tu panorama, especialmente las condiciones económicas en el periodo en el que se realizarán los pagos

Hay marcas que venden lo mismo con distintos precios, es importante que compares no te dejes llevar por el furro a que podrías conseguir lo mismo por una diferencia de precio considerable. Haz búsquedas en Internet o pide consejos entre amigos y conocidos.

Si vas a realizar compras online, hazlo en sitios oficiales y verifica que los datos personales que proporciones están protegidos y mantengan confidencialidad. también asegúrate de que se notifique y se mantenga al tanto de cualquier cargo extra. Recuerda no usar redes públicas preferentemente.

Si obtuviese muy buenos descuentos y te sobra, no lo gases procura ahorrarlo. Si te encuentras en esa situación en la que no sabes qué hacer con él, es porque seguramente no necesitas nada con urgencia, así que lo mejor será destinarlo a una cuenta de ahorro.