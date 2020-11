Presidente de Francia felicita a Biden y apuesta por trabajar unidos

"Los estadounidenses han designado a su presidente. ¡Felicidades a Joe Biden y Kamala Harris! ¡Tenemos mucho que hacer para superar los desafíos de hoy! ¡Actuemos juntos!", escribió Macron en Twitter.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris ! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together!

También celebró la victoria en Twitter la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que dio la bienvenida "de nuevo" a Estados Unidos y estimó que es un "bonito símbolo" cuando se cumplen cinco años del Acuerdo de París, del que la administración de Donald Trump decidió salir.

Welcome back America! Congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris for their election! While we are about to celebrate the 5th anniversary of the Paris Agreement, this victory symbolizes our need to act together more than ever, in view of climate emergency. #Election2020