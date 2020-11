La cumbia incita a bailar, a cantar, a olvidarse de los problemas, pero esta vez también servirá para ayudar.

Beto Cuevas ha dejado a un lado el rock pop, por ahora, para incursionar en la cumbia de la mano de Los Socios del Ritmo.

Juntos presentaron ayer el tema La cumbia del encierro, el cual está causando sensación en las plataformas y es por eso que los artistas charlaron en exclusiva con El Siglo de Torreón vía Zoom.

"Es viernes (ayer) y estamos estrenando esta gran canción que además servirá para ayudar a los adultos mayores", comentó el exintegrante de La Ley.

"La idea es hacer una campaña solidaria donde vamos a tener la ayuda de una fundación y además le vamos a pedir a la gente que nos ayude a recaudar esa ayuda.

"¿Cómo? Muy fácil; grábense con sus abuelos, con sus familias y suban en sus redes sociales el video bailando el tema La cumbia del encierro con el hashtag #CumbiaDelEncierro y eso empezará a contar, ya que una empresa privada hará aportes necesarios a las asilos de ancianos", agregó el chileno.

Tonacho, de Los Socios del Ritmo, comentó que trabajar al lado de Beto ha sido una experiencia gratificante.

"Ha sido muy padre laborar con Beto. Son maneras de pensar muy diferentes, pero siempre se unifican esas maneras cuando el arte se mezcla, logrando que se potencialice el poder", dijo el músico.

Cuevas contó la historia de la Cumbia del encierro, que él ya había grabado con anterioridad con Los Auténticos Decadentes y Marujita.

"Marujita es una mujer de 88 años. Ella hizo la canción, se la mandó a mi hermana y mi hermana me la envió, y al oírla dije: 'será un trancazo', por eso es que en Chile la grabé con Los Auténticos, porque allá también sirvió para ayudar a los adultos mayores y ahora, en México, estamos haciendo lo mismo con Los Socios del Ritmo".

El cantante se mostró entusiasmado de haber incursionado en la cumbia tal y como lo han hecho sus compañeras Belinda y Paulina Rubio, quienes recién se juntaron con Los Ángeles Azules y Raymix, respectivamente.

"La cumbia es un estilo musical que te alegra y te levanta el espíritu, y eso es algo que necesitamos hoy más que nunca porque hay mucha depresión por la pandemia".

Joaquín, de Los Socios del Ritmo, comentó que uno de sus deseos es poder entonar La cumbia del encierro en un show presencial.

"Nos sentimos muy tristes porque no tenemos contacto con nuestro público y todavía no vemos ese foco verde en el semáforo nacional que nos lleve a las actuaciones en vivo; extrañamos los viajes y estar en los escenarios".

Beto dijo que debido a la contingencia sanitaria y ante la falta de eventos presenciales, ha estado muy al pendiente de sus redes sociales, donde ofrece contenido variado para todos sus seguidores.

"He estado trabajando. Hice estas dos versiones de La cumbia del encierro. Les cuento que los martes estoy realizando entrevistas con diferentes artistas, eso me mantiene ocupado y me está dando muchas satisfacciones".

El chileno sostuvo que la crisis que se vive a nivel mundial lo ha cambiado a nivel personal, además reveló que ha engordado un poco.

"Traigo unos kilitos de más", dijo entre risas y agregó que: "he aprendido a valorar a los amigos, a los familiares. Esta pandemia nos ha devuelto un aspecto de nuestra humanidad que a veces se pierde con el ritmo vertiginoso de la vida".

Mauricio, de Los Socios del Ritmo, manifestó que siempre han admirado el rock pop de Cuevas, por lo que no descartan versionar en un futuro alguna rola del chileno, ya sea de su carrera solista o con La Ley.