La depresión sigue como un tema tabú

En el país, por lo menos 15 de cada 100 personas padece depresión, no obstante, esta cifra podría ser aún mayor ya que los estigmas y tabús en torno a este padecimiento, no les permiten acudir a un especialista para poder tener un diagnostico y tratamiento adecuado.

Tan solo en Durango, este año la Secretaría de Salud ha atendido a dos mil 654 personas han sido diagnosticadas y atendidas por depresión.

Son 709 hombres y mil 945 mujeres, que han requerido atención médica por este padecimiento de salud mental.

En el país, la Secretaría de Salud ha atendido a 61 mil 762 personas por esta causa, 16 mil 852 hombres y 44 mil 910 mujeres.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas se verán afectadas por trastornos mentales en algún momento de su vida y dos terceras partes nunca buscan la ayuda de un profesional.

Esta enfermedad impacta a más de 300 millones de personas en el mundo y es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Tan solo en América latina afecta al 5 por ciento de la población.

Existe un tabú en torno a la depresión que impide hablar abiertamente sobre ésta y considerarla como una enfermedad compleja, crónica y recurrente que necesita ser tratada por un médico especialista.

En algunas ocasiones, la depresión se confunde con un decaimiento del estado de ánimo, como una situación pasajera de la que se puede salir voluntariamente.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), Janssen, Compañías Farmacéuticas de Johnson & Johnson, invitó a El Siglo de Durango a participar en un webinar para conocer la historia de dos figuras públicas.

Se trata de Erika de la Vega, presentadora, comediante y locutora venezolana; y Camila Zuluaga, bloguera de moda colombiana, quienes reconocieron que tuvieron depresión y se atrevieron a compartir su experiencia públicamente para motivar a que otras personas reconozcan los síntomas y busquen ayuda.

"Mi manager y yo no queríamos decir a las marcas con las que trabajo ni a mis seguidores que yo tenía depresión, y mucho menos que estaba en una clínica psiquiátrica. Decidí hablarlo públicamente por que entendí que tenía la responsabilidad y que mi historia podía ayudar a otras personas", relató Camila Zuluaga.

"Todo un año me sentí muy cansada, con ganas de dormir todo el tiempo, pero yo se lo atribuía al trabajo. Por fin, me atreví a comentárselo a una amiga, y ella fue la que me aconsejó ir a ver a un especialista", platicó Erika de la Vega.

En América Latina, se estima que 21 millones de personas tienen depresión, por ello, es importante darle la importancia debida a los síntomas y a acudir a un médico especialista.

En algunas ocasiones, las personas con depresión pueden ser diagnosticadas incorrectamente o recibir un tratamiento que no necesariamente les funciona.

Cuando una persona con depresión mayor no responde a dos líneas de tratamiento o más, en dosis, tiempo y cumplimiento adecuado, se considera que tiene depresión resistente al tratamiento. Una de cada 3 personas con depresión mayor presenta dicho cuadro.

"Los resultados del estudio epidemiológico de Depresión resistente al tratamiento en América Latina, realizado con el apoyo de Janssen en la región, mostraron que el 29.1 por ciento de los pacientes con depresión mayor de los centros clínicos estudiados padecían esta condición, según afirmó Gerardo García Bonetto, médico psiquiatra e investigador.

El objetivo del estudio fue evaluar la prevalencia y el impacto de la depresión resistente al tratamiento en centros clínicos que tratan a personas con depresión en cuatro países de la región: Argentina, Brasil, Colombia y México.

En Brasil, 40 por ciento de los pacientes con depresión mayor presentaron depresión resistente al tratamiento , en Argentina y Colombia el 33.2 por ciento y 32.1 por ciento respectivamente, mientras en México el 20.7 por ciento.

Como parte de los resultados finales del estudio, García Bonetto, indicó que se registró que el 80 por ciento de los pacientes con Depresión resistente al tratamiento evaluados en estos centros clínicos continuaban con persistencia de síntomas aun recibiendo el tratamiento considerado estándar.

Estos datos en la región remarcan la urgencia de incrementar la educación sobre la depresión y la depresión resistente al tratamiento, a la vez que reflejan las necesidades insatisfechas de estos pacientes.

Por ello, con el fin de dar visibilidad a la depresión y promover un entorno más favorable que permita reconocer los síntomas y entender que ante esta enfermedad el único camino posible es recurrir a un médico especialista, Janssen lanzó su campaña regional #LaConsultaEsElMejorConsejo.

