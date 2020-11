Por falta de servicio en Lerdo, ciudadanos salen a recoger bolsas de basura

Preocupados por su salud y la de sus vecinos, pero sobre todo cansados de esperar por casi dos semanas, un grupo de habitantes de la colonia San Juan II de Lerdo, salieron a la calle para recolectar la basura, pues no han sido atendidos por el Ayuntamiento.

Para realizar la recolección de desechos no solo de su colonia, sino también de sectores aledaños, José Cruz Rojas Barajas y un grupo de compañeros que integran la asociación civil Coordinación de Grupos Productivos A.C, solicitó el apoyo de Homero del Bosque, quien en otras ocasiones ha brindado su ayuda en el mismo tema.

Del Bosque puso a disposición de los colonos un camión recolector y ellos mismos se encargaron de operarlo y recorrer el sector para juntar la basura.

Aunque la intención era atender a por lo menos tres colonias que enfrentar el mismo problema, a punto de iniciar la recolección de la última colonia apareció el camión del Ayuntamiento para terminar el trabajo ciudadano.

Fue poco antes de las 10 de la mañana, que José, junto con sus compañeros, comenzaron a recoger las bolsas que ya se encontraban apiladas en varios domicilios.

Algunas vecinas sorprendidas por la presencia del camión, salieron corriendo de sus casas para sacar bolsas repletas de basura que se acumuló por casi dos semanas.

"Estamos recolectando la basura porque tenemos más de 10 días que no pasa el camión recolector. La verdad no sabemos por qué no pasa, todo esto es un foco de infección para todos los vecinos, estamos en semáforo rojo, en pandemia, acumulando la basura y el dengue, será peor el tema", dijo José, quien aseguró que desde hace más de dos meses el servicio de recolección de basura es irregular.

Dijo que en repetidas ocasiones reportaron el hecho ante la dirección de Atención Ciudadana, pero no tuvieron éxito. "Sí se ha reportado en Atención Ciudadana y dicen 'espérense tantito, el camión está dañado', siempre nos dan pretextos… aquí la cuestión es darle servicio a la gente porque se requiere, porque es un foco de infección aparte de la pandemia", dijo José.

"De parte de ellos es muy bien... los del Municipio que ahí sigan de flojos porque les pagan", dijo doña Mariana, vecina de dicho sector, quien se vio sorprendida por la iniciativa.

Por su parte, Homero del Bosque comentó que no es la primera vez que se brinda el apoyo a la ciudadanía. Recordó que fue durante la problemática que se generó cuando el Municipio pretendía privatizar el servicio, que colocó una serie de contenedores para que los vecinos depositaran su basura y no terminara regada por todo el sector.

"Siempre tratando de colaborar somos una empresa socialmente responsable, somos de Lerdo, somos vecinos del sector y cómo no colaborarles", dijo.