Anel es la albacea de José José

Tras la muerte del cantante José José el 28 de septiembre de 2019 se produjo un pleito entre sus hijos, Marysol, José Joel y Sara Sosa, quienes no pudieron consensuar un acuerdo en distintas situaciones como el entierro de su padre.

Lo mismo sucedió con el testamento, del que no se tuvo razón hasta ayer, cuando los dos hijos mayores, José Joel y Marysol aparecieron públicamente para declarar que ya encontraron la voluntad de su papá y no mencionaron la inclusión de Sara Sosa en dicho documento.

Laura Núñez, exrepresentante de El príncipe de la canción confirma el hallazgo del testamento, pero no descarta que la joven de 25 años sea también heredera.

El único hecho, hasta ahora, es que la encargada de cumplir con las instrucciones en el documento es Anel Noreña.

"Yo fui como acompañante pero no leí el testamento y en la sucesión lo único que se dijo es que era la señora Anel la albacea, no se mencionó a ningún otro heredero, así que desconozco si está Sara o no está" " dijo Núñez.

Los involucrados acudieron al juzgado a presentar el testamento hallado por sus abogados luego de buscar en varias notarías de México.

Al menos serán cuatro procesos los que tendrá que enfrentar la familia para que se apruebe la validez del testamento. La próxima cita es en enero, los trámites avanzan lento por motivos de la pandemia.