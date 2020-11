Se alista a fondo 'Camarón' Zepeda

El próximo jueves 19 de noviembre en Los Ángeles, California, el púgil mexiquense William "Camarón" Zepeda, cumplirá uno de sus máximos anhelos.

Y es que incursionará en la Unión Americana, donde se coloca en franca ruta rumbo a la disputa de un título mundial.

Zepeda Segura, púgil originario del municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, alista su artillería en las altura, específicamente en Jiquipilco, población ubicada a 2 mil 657 metros sobre el nivel del mar, para encarar a un peligroso oponente como lo es el tijuanense Roberto Ramírez.

Considerado como una de las grandes promesas del boxeo mexicano, "Camarón" Zepeda, desde su debut en 2015, hará su debut en el extranjero respaldado por Golden Boy Promotions, algo que se estuvo "cocinando" desde principios de este año, y esperando que pudiera realizarse en verano.

Pero debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19 no se pudo realizar el encuentro. No obstante, el mexiquense no dejó de prepararse en ningún momento desde su casa y gradualmente encontró la forma de realizar entrenamientos específicos con ayuda del entrenador César Duarte y el carismático manoplero y cutman, Jay "Panda" Najar.

Respecto a su enfrentamiento con "El Rifle" Ramírez, peleador de 27 años de edad y con marca profesional de 23 triunfos, 16 de estos por nocaut a cambio de dos derrotas y un empate, Zepeda (21-0-0, 19 KO's), aseveró que tendrá un explosivo desenlace, toda vez que estarán frente a frente dos guerreros que gustan de fajarse, de no rehuir al intercambio de golpes, por lo que piensa que la estrategia será la clave para el vencedor.

"Con el apoyo de mi equipo de trabajo estoy realizando una excelente preparación, la adecuado para encarar un complicado oponente como lo es Roberto Ramírez", advirtió el púgil de 24 años de edad, al afirmar que está seguro de incursionar al mercado estadounidense con el pie derecho.