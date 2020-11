"Estamos en una situación crítica", advirtieron los titulares de las Jurisdicciones Sanitarias de La Laguna sobre el escenario actual del COVID-19 en la región, haciendo a la par un llamado a todos los sectores de la sociedad para ser conscientes y responsables.

Rocío Quiroz, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 7; Jorge Candelas, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 2; y Juan Pérez, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 6, participaron en un foro de El Siglo de Torreón, moderado por el periodista Yohan Uribe.

Como primer punto, indicaron que la preocupación principal es que se ha registrado un incremento en la toma de muestras de pacientes sintomáticos, según dijo Rocío Quiroz. Su par, Juan Pérez, señaló que una de las alertas es la ocupación hospitalaria, que ronda el 86 % al momento para camas COVID. Mientras, en La Laguna de Durango también se ha registrado un incremento en las últimas dos semanas, además de que la ocupación hospitalaria está llegando a su límite. "Técnicamente estamos saturados", dijo Jorge Candelas.

Posteriormente, los titulares fueron cuestionados sobre las medidas tomadas por parte del Gobierno y sus propios sectores para atender la pandemia, y si consideran que deberían homologarse en La Laguna.

"Es cuestión de consciencia, de cuidarnos cada quien en lo personal", consideró la doctora Quiroz, mientras que el doctor Pérez precisó que sí ha habido comunicación entre ambos Gobiernos estatales (de Coahuila y Durango), ponderando que sí podrían homologarse medidas en la Zona Metropolitana de La Laguna, pero advirtiendo que es prioritario el autocuidado. En tanto, el doctor Candelas reconoció que el punto tratado es necesario, pues "aunque no es fácil, se tiene la obligación de mantener la sanidad en todos los aspectos, por lo que la parte económica y social deberán regirse a este aspecto".

Precisamente sobre el comportamiento social, la doctora Quiroz lamentó que ve "tristeza y desesperanza en médicos y enfermeras. Van los pacientes cuando ya están en muy malas condiciones. Nosotros hacemos rondines y vemos gente sin cubrebocas, vemos señoras embarazadas en los supermercados. Vemos que se exponen mucho", por lo que lanzó un llamado a que la sociedad se adapte a esta "nueva forma de vivir".

El doctor Pérez reiteró la tristeza, argumentando que "el virus existe" y que el personal médico se encuentra "con miedo y cansado", cuestionando a quienes mantienen alta interacción social.

Por su parte, el doctor Candelas pidió continuar con las medidas preventivas, higiénicas y de sana distancia, recordando que hay casos donde se desconoce la fuente de contagio o se detectan personas asintomáticas, pero portadoras.

Precisamente sobre estos casos y las medidas actuales, Quiroz declaró que quienes están "inmersos en la atención de un paciente COVID", evidentemente respaldarían la posibilidad de que fueran más estrictas, mientras que Pérez basó la labor de las instancias de salud en generar consciencia y que la misma población evite aglomeraciones. Candelas, en tanto, coincidió con sus colegas, puntualizando que mientras no exista vacuna, la clave es la prevención y no lamentarse por estar bajo resguardo en casa con la familia, cuando los pacientes graves no pueden tener este contacto.

Finalmente, los tres invitados al foro aseguraron que hasta el momento se han implementado las medidas adecuadas para la reactivación económica tanto por parte de la iniciativa privada como de las autoridades gubernamentales; sin embargo insistieron en que la población debe valorar los criterios establecidos, pues si bien "la economía debe continuar, tiene que hacerse con consciencia" y haciendo la parte correspondiente cada sector de la sociedad, pues no se trata de "echar culpas" hacia la gente, sino colaborar todos desde su área.

86 POR CIENTO está la ocupación hospitalaria COVID en la región.