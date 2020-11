Familia Aguilar hará tributo a la muerte

Pepe Aguilar nunca para de trabajar. En estos meses de pandemia se ha dedicado a grabar nueva música y a ofrecer presentaciones virtuales.

El próximo 27 de noviembre el zacatecano y su familia entregarán a través de la plataforma Cinépolis Click el espectáculo Mexicano hasta los huesos, a partir de las 19:30 horas.

"Mexicano hasta los huesos" es un concepto que usa como vehículo conductor a una de las tradiciones más importantes de nuestro país, el Día de Muertos.

"El realizar esta producción y lanzarla en noviembre se debe a que la tradición y concepto de Día de Muertos siempre me llamó la atención.

"Y aunque no soy mucho de celebrar días de nada y creo que el recordar a los que ya no están con nosotros físicamente debería ser todos los días y no solo en una fecha, de todas formas siempre me ha gustado todo lo que existe alrededor de este día en especifico y me encanta la idea de poder llevar a tantos países algo de lo que estoy tan orgulloso y convencido", comenta Pepe Aguilar en un comunicado de prensa.

Mexicano hasta los huesos es una idea original y producción del propio Pepe Aguilar, que nace con base en la necesidad creada por la realidad actual del planeta y las nuevas formas que se han adoptado en el mundo de la música en los últimos meses, como el hacer espectáculos a distancia o streamings.

"En vista de que por el momento no podemos hacer espectáculos en vivo, me di a la tarea de buscar algo que nos siguiera conectando con nuestra gente, pero que fuera distinto a lo que se ha ofrecido durante esta pandemia, nunca estuve muy convencido de hacerlo con el estilo de la mayoría de los conciertos o espectáculos que hasta la fecha se han ofrecido en línea.

"Y de esa 'inconformidad' surge lo que estamos haciendo con Mexicano hasta los huesos, un verdadero espectáculo, toda una producción temática que vivirá de diferentes formas en distintas plataformas y que arrojará varios productos, entre ellos este streaming, así como un disco y varias sorpresas más", agrega Pepe.

Lograr este concepto significó aliarse con los mejores y Pepe buscó a los mejores no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, quienes convirtieron las calles del Centro Histórico de Zacatecas en un espectacular escenario que convirtieron entre otras cosas en un panteón y una "Tierra de los Muertos", teniendo diferentes sets para cada musical.

"Cuando buscamos el set para realizarlo intentamos en diferentes ciudades, pero por la pandemia la mayoría de los foros estaban cerrados; por eso se nos ocurrió hablar con nuestros amigos del Gobierno de Zacatecas y de la ciudad, quienes no dudaron en hacernos el favor de apoyarnos y en 'prestarnos' la ciudad para realizar este especial, por supuesto tomando todas las medidas sanitarias necesarias para cuidar a todos los involucrados", informa Aguilar.

En lo musical, se grabaron 11 temas nunca antes cantados por Pepe, Ángela o Leonardo; 11 canciones, todas ellas alusivas a la muerte.

Sonarán La muerte, El jinete, El adiós a la vida, 4 Cirios, La tumba abandonada, La llorona, entre otras melodías.