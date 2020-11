Elogia Alemán Velasco a López Obrador

El empresario Miguel Alemán Velasco reconoce que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido claro en sus políticas y estrategias, lo cual no debería sorprender al empresariado mexicano, e invita a seguir invirtiendo en el país para empujar la recuperación a causa del golpe económico por el COVID-19.

"Están poniendo las cosas en orden. Había gente que debía miles de millones de pesos en impuestos y se le daba facilidades o se le condonaba. Ahí es donde no funcionaba el gobierno. Había arreglos económicos con otras autoridades, de otro tipo, y ahora eso está muy castigado. Ahora veo que están cumpliendo los funcionarios y, por lo tanto, hay que cumplir nosotros los ciudadanos", dice.

El también exgobernador de Veracruz afirma que la actual administración está combatiendo la corrupción y, por ello, una parte del sector empresarial ha reaccionado a un gobierno que está honrando los compromisos que hizo en campaña."Yo la veo bien, porque efectivamente el gobierno está siendo muy derecho y no anda por caminos chuecos. No hay 'arreglitos', las cosas se hacen como se deben hacer. Lo que está por escrito se honra también y, obviamente se están quejando, como yo me quejaría y me quejo, de que hay pagar los impuestos, o de otra manera te congelan las cuentas", menciona.

Alemán Velasco informa que con la llegada de nuevos socios a Interjet se está corrigiendo la situación financiera de la empresa, con el pago en los adeudos a trabajadores y cubriendo impuestos pendientes. Así, asegura que la aerolínea no se va a quiebra y que la llegada de los inversionistas Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle puede llevarla, luego de corregir sus problemas financieros, a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y, ante ello, la participación accionaria de la familia Alemán cambia en Interjet.