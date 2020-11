Standupero Víctor Vega busca las mejores gorditas de prensado

¿A usted le gusta el chicharrón prensado?, seguramente su respuesta será un rotundo, "sí".

Motivado por el gusto que hay por este alimento en La Laguna, el standupero Víctor Vega, creó una serie de cápsulas denominadas, "Puro Prensao".

En cada una de ellas, tratará de encontrar la mejor gordita, burrito, quesadilla, mollete y hasta chile relleno de chicharrón prensado.

Ayer, el oriundo de Matamoros presentó su primera cápsula en la página de Facebook, Matamoros no es un rancho desde 1864.

En esta entrega, el buen Víctor probó las gorditas de cocedor "Claudia" que se ubican en el cruce de las calles Cuauhtémoc con Fierro. "Soy muy fan del prensado, y hace años justo comiendo gorditas que yo pedí obvio de prensado, platicando con una amiga Miriam Castillo, le dije 'yo me quiero dedicar a buscar la mejor gordita de prensado', y así salió la idea y ya la estoy concretado", dijo Vega en entrevista con El Siglo de Torreón.

Cada viernes, el miembro del colectivo StandUp Laguna, ofrecerá una cápsula distinta en la que presumirá sitios de Matamoros en donde se pueden encontrar antojitos con chicharrón prensado.

"Visitaremos toda nuestra ciudad y ejidos, para lograr esa tarea. En la coproducción me ayudó Sergio Silveti, y en las cámaras y edición, Kaiken Moreno", relató.

Por otro lado, Vega relató cómo se inició de standupero. "Tengo un show de payasos de fiesta y me daba cuenta que la gente se divertía y que mis chistes y la forma en que actuaba los mismos era del agrado del público, pero mi inquietud era que me conocieran como Víctor Vega, fue cuando conocí el Stand Up y me armé una rutina sin tener el mínimo conocimiento de la técnica ya después tomé cursos y talleres tanto de teatro como de Stand Up".