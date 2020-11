Analizarán cobro indebido en paraje

El Cabildo de Durango no autorizó el cobro que se realiza para acceder al paraje de la presa Garabitos; tampoco Conagua tiene conocimiento de proyecto deportivo alguno en este lugar.

Desde hace semanas, paseantes y deportistas se encontraron con una puerta de acceso cerrada en el trayecto entre el poblado Garabitos y la presa; debiendo pagar cierta cantidad a personal ahí instalado para acceder a pie, en bicicleta o en vehículo para lo que se ha deniminado "Garabitos parque de aventura".

"Hay múltiples quejas de los deportistas de Durango porque este paraje ha sido obligado para ellos, lo han transitado por muchísimos años; entonces, por donde se le vea se violentaron muchas normas, incluso federales", señaló el regidor David Payán Guerrero.

Explicó que, inicialmente, se trata de una vía de acceso federal a un vaso de almacenamiento, que es la presa; incluso refirió que en pláticas con la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua hubo sorpresa por parte de la dependencia federal porque no se puede impedir dicho paso, a menos de que haya un convenio con aval de esta instancia, el cual no existe.

"Además, si se está generando una actividad económica, no se pidió ningún permiso; no se pidió permiso a la Comisión de Desarrollo Urbano para cambiar el uso de suelo. Independientemente de que sea un buen propósito para el ejido y le genere algunos recursos, no se puede apropiar de una zona federal", añadió.

Al respecto, la representación del PRI presentó un pronunciamiento en la última sesión de Cabildo para establecer una mesa de trabajo con los ejidatarios, turismo, dependencias de deportes, Conagua y los Regidores, para determinar si se autoriza el proyecto.