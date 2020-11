En su cuenta de Twitter el aún mandatario estadounidense dijo que los procedimientos legales apenas comienzan.

“Joe Biden no debería reclamar injustamente el cargo de presidente. Yo también podría hacer esa afirmación. ¡Los procedimientos legales apenas comienzan!”, sentenció Donald Trump.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!