Vecinos en Lerdo hacen 'el trabajo del Municipio' y se ponen a recoger basura

Preocupados por su salud y la de sus vecinos pero sobre todo cansados de esperar, un grupo de vecinos de la colonia San Juan II de Lerdo, salieron a la calle para recolectar la basura, a casi dos semanas de no ser atendidos por el Ayuntamiento.

Para realizar la recolección no sólo de su colonia sino de las aledañas, José Cruz Rojas Barajas y un grupo de compañeros, solicitó el apoyo de Homero del Bosque, empresario lerdense que en otras ocasiones brindó el apoyo en el mismo tema, les proporcionó un camión para hacer el trabajo de Servicios Públicos Municipales.

A cambio de nada, José y un grupo de jóvenes recorrieron las calles primero de la colonia San Juan en donde muchas de las viviendas ya tenían apiladas bolsas de basura.

Sorprendidos los vecinos, sobre todo las amas de casa, corrieron con sus bolsas para entregarlas a los jóvenes a cambio de un gracias.

"De parte de ellos es muy bien... Y a los del municipio que ahí sigan de flojos porque les pagan", dijo doña Mariana, vecina de dicho sector.

"Estamos recolectando la basura porque tenemos más de 10 días que no pasa el camión recolector, la verdad no sabemos por qué no pase la verdad, todo esto es un foco de infección para todos los vecinos, estamos en semáforo rojo, en pandemia pero acumulando la basura más el dengue, será peor el tema", dijo José, quien aseguró que desde hace más de dos meses el servicio de recolección de basura es irregular.