Gloria Trevi se pronuncia en contra de la violencia a mujeres y la critican

Gloria Trevi recibió críticas por parte de Internautas al pronunciarse en contra de la violencia hacia la mujer, luego del reciente caso del actor Eleazar Gómez, quien fue detenido por presuntamente agredir a su pareja.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la artista decidió compartir un video para manifestar su apoyo incondicional a todas las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia a manos de un hombre.

Visiblemente molesta con la situación que viven las mujeres mexicanas ante estos escenarios, la cantante expresó: “Cuando hay una mujer aguanta y se queda callada hay un sector de la sociedad que la considera culpable, cobarde o incluso leal… cuando una mujer denuncia hay autoridades que la consideran exagerada”.

Acto seguido, Trevi hizo referencia al reciente caso de Eleazar Gómez y su novia Stephanie Valenzuela tras darse a conocer que el actor podría quedar en libertad.

“O sea, golpear a una mujer y morderla en la cara no se consideran lesiones graves, o sea… hasta dónde tenemos que aguantar las mujeres”, puntualizó.

No obstante, la cantante no contó con que sus palabras provocarían críticas por parte de Internautas, quienes le recordaron que durante su relación con Sergio Andrade no denunció los maltratos del productor hacia sus víctimas.

“Ella jamás alzó la voz contra Andrade, y sus castigos de golpearlas, de meterlas en bañeras con hielo, dejarlas sin comer y cuando estaban en la cárcel y la entrevistaban ella aun lo defendía bien enojada, culpando a las chavas, diciendo: es que ellas quieren destruirlo, a un viejo de 40 años… puras chavitas de entre 15 y 17 por favor!! y todas llegando al aeropuerto con bebés de la misma edad”, escribió una usuaria en respuesta al video que posteó la cantante.

“Creo que la violencia hacia la mujer, prostitución, impunidad, abuso y otros temas por el estilo son algo de lo que ella nunca debería expresar opinión, no solo pq su opinión es inválida, es una burla y hasta raya en lo cínico, descarado y grotesco. híjole que vergüenza, ella sola se pone de sopita (sic)”, se lee entre los comentarios.

“Así como denunciaste a Sergio Andrade, verdad??? Pienso que eres la menos indicada con ese comentario..aaaa!!¡ y sin contar lo que tu sabías lo que le hacia a todas esas niñas y callaste, mas bien dicho eras la madrota mayor, la que le llevaba a las niñas a tu gran amor de Sergio!!!”, escribió otra usuaria.