Decio de María quería irse de fiesta con los jugadores: Néstor de la Torre

Tras los temas de indisciplinas en Chivas, el exdirectivo del Guadalajara Néstor de la Torre hizo una controvertida revelación con respecto a Decio de María expresidente de la Federación Mexicana de Futbol.

De la Torre mencionó que De María no era de mucho apoyo cuando se trataba de poner disciplina en el entorno de la Selección Nacional de México.

"En su momento tuve apoyo de Justino (en Selección Mexicana), pero tener el de (Decio de María) alguien que quería ser el amigo o irse de fiesta con los jugadores, era un problema", mencionó Néstor en entrevista con W Deportes.

El exdirector de Selecciones Nacionales tuvo que lidiar con temas disciplinarios en el 2010 tras darse a conocer que los seleccionados armaron una fiesta en el hotel de concentración en Monterrey, luego de un partido ante Colombia.

Néstor habló sobre la sanción que se ejecutó en contra de Dieter Villalpando, el ‘Gallito’ Vázquez, Alexis Peña y la Chofis López por parte de Amaury Vergara y Ricardo Peláez.

“Creo que al principio hay que llevar la fiesta en paz. Vieron que no solucionaron nada y ahí hay que aplicar el reglamento. Hay márgenes que no puedes permitir en un equipo y esos no son negociables", sentenció.

De la Torre vivió dos etapas como directivo de las Chivas, la primera del 2002 al 2009 y la segundo del 2014 al 2015, obteniendo una liga (Apertura 2006), cuatro clasificaciones a Copa Libertadores (2005, 2006, 2007, 2009), un subcampeonato de Concachampions, un título de la Interliga 2009 y dos participaciones en la Copa Sudamericana en 2007 y 2008.