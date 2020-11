Canta tema en español

Ayer, el cantautor y productor canadiense The Weeknd se estrenó cantando en español en el remix de la exitosa canción HAWÁI, del colombiano Maluma, con quien grabó personalmente el video del tema en Los Ángeles. "Siempre he admirado a The Weeknd, así que se siente como un sueño hecho realidad haber colaborado con él en HAWÁI remix", dijo Maluma al anunciar la colaboración. "Él le dio otro 'flow' (otra fluidez) y cantó en español y en inglés, lo cual es impresionante", añadió sobre la realización del remix, que en menos de una hora había logrado más de medio millón de visualizaciones en YouTube.

La versión comienza con el canadiense cantando en inglés la primera estrofa, y cambia al español en el coro.